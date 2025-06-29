烏軍再襲俄境空軍基地！俄軍頻道罕見承認4架Su-34戰機遭重創

烏克蘭宣稱在對俄羅斯本土的空軍基地襲擊中，成功摧毀了4架如圖所示的蘇愷-34戰鬥轟炸機，此一戰果後續更罕見地獲得與俄軍關係密切的Telegram頻道證實。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭對俄羅斯本土的縱深打擊，不僅在戰術上再有斬獲，更在資訊戰場上，撕開了俄方內部的一道裂痕。根據軍事新聞網站《Defence Blog》6月28日報導，烏克蘭特種部隊與國安局（SBU）聯手，在27日夜間以無人機突襲俄羅斯伏爾加格勒州的馬里諾夫卡（Marinovka）空軍基地，烏軍宣稱成功摧毀4架蘇愷-34戰鬥轟炸機，而此一戰果，竟罕見地獲得俄方知名軍事管道的證實。

烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，這次協同作戰旨在削弱俄軍發動遠程導引炸彈攻擊的能力。蘇愷-34（Su-34，北約代號：Fullback，後衛）是俄軍執行精準空襲的主力，其被摧毀對俄軍的空襲節奏，構成了實質打擊。

請繼續往下閱讀...

出乎意料的是，與俄羅斯航空太空軍關係密切的Telegram頻道「戰鬥轟炸機」（Fighterbomber），在事後發文，罕見地直率承認了損失：「對馬里諾夫卡無話可說，又是數十億盧布的損失，這些損失本可以也本應被避免。」

報導指，這則坦率的聲明，立即在俄羅斯的軍事評論圈中引發風暴。部分強硬派評論者，痛批該頻道作者圖曼諾夫（Ilya Tumanov）的「誠實」，形同為烏克蘭提供了「客觀的損失核實」，是在幫助敵人。

此次被攻擊的馬里諾夫卡基地位處俄羅斯腹地，一直是俄軍戰術航空兵的關鍵集結點。烏克蘭特種部隊的此次突襲，不僅展現其日益成熟的不對稱作戰能力，也再次暴露了俄羅斯本土縱深防禦的脆弱性。分析指出，這場成功的空襲，不僅在物理上摧毀了俄軍資產，更在心理與資訊層面上，加劇了俄方內部的矛盾與不信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法