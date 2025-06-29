首支「魚叉飛彈中隊」可望年底成軍 魚叉家族4型飛彈全到齊

軍方人士今天指出，魚叉飛彈系統的模擬器丶美籍教官與技術指導均已到位多時，首批飛彈發射車及雷達車也已在日前運抵台灣，首批魚叉飛彈彈體預計在年底前交貨抵台，首支「魚叉中隊」在今年年底前成軍亮相，是可以樂觀期待的。（資料照，取自波音官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍反艦飛彈部隊規模逐步擴充，以雄風系列反艦飛彈為主體的機動第6中隊也已在日前成軍，至於國人關切首支以美製魚叉反艦飛彈為主體的「魚叉中隊」何時可以成軍？軍方人士今天指出，魚叉飛彈系統的模擬器丶美籍教官與技術指導均已到位多時，首批飛彈發射車及雷達車也已在日前運抵台灣，首批魚叉飛彈彈體預計在年底前交貨抵台，首支「魚叉中隊」在今年年底前成軍，是可以樂觀期待的。

陸射型魚叉飛彈運交台灣後，將是繼空射型魚叉（由F-16戰機掛載）丶潛射型魚叉（目前由劍龍級潛艦配備）丶艦射型（配置在銘傳丶逢甲等2艘派里級軍艦，以及濟陽級軍艦）之後，我國擁有的另一型魚叉飛彈系統，配置在地面的機動發射車組，屆時魚叉飛彈家族的全配置，會在台灣出現。

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空軍在2022年的漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

我國共向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，根據台美議定的交貨期程，2026年底前將先交運32套系統，剩餘68套則將在2028年以前運抵台灣。其中，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中，首批飛彈應可在今年年底前交付給台灣。

他表示，海軍整併各單位計畫成立的濱海作戰指揮部，預定在2026年元月成立，我方已向美方表達立場，希望首批陸射型魚叉飛彈可以趕在這個時間點之前，就能運交到台灣，美方對此表示理解，並會配合盡量在這個期限前，將首批魚叉飛彈彈體運交給我國。

海軍反艦飛彈部隊為「海鋒大隊」目前轄有兩個大隊，在作戰中隊部隊共計已有12個中隊（6個固定陣地中隊丶6個機動中隊）丶1個支援中隊，合計13個中隊單位，全數為以雄風系列反艦飛彈為主體的中隊。

魚叉反艦飛彈系統中的模擬器丶發射車及雷達車陸續運交台灣，飛彈彈體也將在年底運抵台灣，那麼首支以美製魚叉反艦飛彈為主體的「魚叉中隊」究竟何時可以成軍？軍方人士今天指出，依部隊成軍期程規劃，在人員訓練成熟丶裝備系統操作已獲認證丶飛彈系統整體到位以及後勤補保丶營舍陣地完工進駐等條件完成，即是中隊成軍之日，他表示，首支「魚叉中隊」在今年年底前成軍亮相，是可以樂觀期待的。

現役劍龍級潛艦發射潛射魚叉飛彈，飛彈發射破水升空的瞬間畫面。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

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