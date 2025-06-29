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烏無人機攻擊引發大殉爆畫面曝！北韓援俄多管火箭發射車首遭擊毀

2025/06/29 15:48

北韓M1991型240公厘多管火箭砲系統遭烏軍無人機成功攻擊，引發全車殉爆導致大爆炸，是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。（圖擷自X）北韓M1991型240公厘多管火箭砲系統遭烏軍無人機成功攻擊，引發全車殉爆導致大爆炸，是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。（圖擷自X）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓持續支援俄羅斯進行烏俄戰爭，除了派出兵力外，還軍援武器裝備，其中北韓M1991型240公厘多管火箭砲系統，對前線烏軍構成嚴峻挑戰，不過烏軍無人機日前成功攻擊，引發全車殉爆導致大爆炸，是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。

烏克蘭無人系統部隊（Ukrainian Unmanned Systems Forces, USF）近日發布影片，在頓內次克的新帕夫里夫卡（Novopavlivka）附近，無人機發現罕見的北韓製M1991多管火箭發射車，第一人稱視角（FPV）無人機擊中了發射架上的一枚火箭彈，彈藥爆炸，直接擊穿了駕駛座，不久後全車殉爆導致大爆炸，這是是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。

M1991為北韓火力最強的多管火箭系統之一，擁有22管發射管，安裝於卡車底盤上，可將240公厘大口徑火箭彈，射至40至60公里外，今年4月首度被發現出現在烏俄戰場。

儘管屬於較舊型火箭系統，精準度遠不及現代導引武器，但其強大火力仍可能在戰場上造成毀滅性打擊，對烏克蘭威脅不容忽視。

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