烏無人機攻擊引發大殉爆畫面曝！北韓援俄多管火箭發射車首遭擊毀

北韓M1991型240公厘多管火箭砲系統遭烏軍無人機成功攻擊,引發全車殉爆導致大爆炸,是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。(圖擷自X)

羅添斌/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕北韓持續支援俄羅斯進行烏俄戰爭,除了派出兵力外,還軍援武器裝備,其中北韓M1991型240公厘多管火箭砲系統,對前線烏軍構成嚴峻挑戰,不過烏軍無人機日前成功攻擊,引發全車殉爆導致大爆炸,是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。

烏克蘭無人系統部隊(Ukrainian Unmanned Systems Forces, USF)近日發布影片,在頓內次克的新帕夫里夫卡(Novopavlivka)附近,無人機發現罕見的北韓製M1991多管火箭發射車,第一人稱視角(FPV)無人機擊中了發射架上的一枚火箭彈,彈藥爆炸,直接擊穿了駕駛座,不久後全車殉爆導致大爆炸,這是是該裝備援俄後首度被擊毀紀錄。

請繼續往下閱讀...

M1991為北韓火力最強的多管火箭系統之一,擁有22管發射管,安裝於卡車底盤上,可將240公厘大口徑火箭彈,射至40至60公里外,今年4月首度被發現出現在烏俄戰場。

儘管屬於較舊型火箭系統,精準度遠不及現代導引武器,但其強大火力仍可能在戰場上造成毀滅性打擊,對烏克蘭威脅不容忽視。

???? Fighters from the "Raid" Battalion Destroy Rare North Korean MLRS



In the Novopavlivka direction, operators from the @413_raid Battalion of the Unmanned Systems Forces detected and destroyed an M1991 multiple launch rocket system (MLRS) produced by North Korea.



The pilot… pic.twitter.com/jxN9HpxWP6