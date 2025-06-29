美軍工供應鏈驚現重大缺口 報告：近一成一級供應商為中企

一份最新報告指出，美國國防供應鏈對中國等外國廠商的依賴程度過高，引發外界對其戰時生產能力的憂慮。圖為美軍工廠生產砲彈的情形。（美聯社檔案照））

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防產業對中國的依賴程度，首度被一份權威報告具體量化。根據美國國防數據分析公司Govini最新公布的《國安評分報告》，2024年五角大廈的「Tier 1」一級分包供應商中，竟有高達9.3%為中國企業；此一比例不僅在各國中居首，甚至連美國最敏感的核武現代化領域，中資供應商也佔將近8%，突顯美軍供應鏈存在嚴重的潛在風險。

這份報告由Govini自有資料庫與Ark分析平台製作，並經軍事專業網站《Breaking Defense》整理分析。Govini執行長杜格蒂（Tara Murphy Dougherty）直言，美國國防供應鏈「極度脆弱」，缺乏韌性，與外國供應商高度緊密連結。她警告：「如果中國今天決定動手，我不認為我們的工業基礎已做好準備，足以支應一場戰爭。」

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報告細分九大核心任務領域，包括飛彈防禦、航空、太空與核威懾等，揭示在所有領域中，中國都是一級分包商佔比最多的單一國家。其中，核武現代化領域雖由美國本土企業主導（45%），但中國企業仍佔近8%；飛彈防禦領域的佔比更高達11.1%。

報告也指出，美國國防產業不只對外依賴嚴重，內部結構亦有隱憂。大型主承包商高度集中，新創公司雖獲研發訂單，但實際生產部署仍掌握在少數巨頭手中。道赫提表示：「我們一直在談論打破壟斷，但供應商的集中程度依舊過高。」

此外，基層供應鏈的脆弱性更令人擔憂。報告揭露，許多關鍵零件仰賴單一小廠供應，其設備老舊、人力老化且利潤極薄，一旦中斷就可能導致整體武器平台癱瘓。Govini評估，近半數的備用零件存在至少一項高風險因素。

不過，道赫提也強調，目標不應是將中國完全排除出供應鏈，而應是透過技術解構，釐清哪些零組件屬於關鍵層級，必須優先建立替代方案。她認為：「這不是政治宣示，而是關乎系統韌性與戰備可持續性的具體工程。」

分析人士指出，這份報告是美方首次透過翔實數據，呈現「紅色供應鏈」的深層風險。由於美軍供應體系的穩定性，普遍被視為其全球部署與作戰能力的基礎，這項發現勢將引發美國國會與國防決策圈的高度關注，並可能加速相關的供應鏈重組法案進程。

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