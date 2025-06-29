俄發動開戰以來最大空襲！537枚飛彈無人機齊發 意圖癱瘓烏克蘭防空

烏克蘭南部港市奧德薩（Odesa）遭俄羅斯飛彈與無人機襲擊，導致高樓嚴重起火，消防人員緊急出動升降雲梯搶救。這是俄軍發動三年來最大規模空襲的一部分。（路透）



羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭的空中戰線急劇升級。根據《美聯社》29日報導，烏克蘭官員證實，俄羅斯在28日夜間至29日凌晨，對烏克蘭全境發動了自開戰三年以來「最大規模」的空中攻擊，動用了超過500枚的飛彈、無人機與誘餌，意圖以壓倒性的數量優勢，癱瘓烏克蘭的防空系統。

俄軍密集轟炸下，烏克蘭首都基輔民眾躲入地鐵站避難，不少人帶著寵物與行李，夜宿站內。這波空襲共動用逾500項空中武器，遍及全國各地。（路透）

烏克蘭空軍司令部發布聲明指出，俄軍在這次攻擊中，總共發射了537個空中武器，其組成極不尋常：其中包括60枚各類型的飛彈，以及數量極其龐大的477架自殺式無人機與誘餌。

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烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ihnat）向《美聯社》證實，無論是從無人機還是飛彈的總數來看，這都是對該國「最為猛烈的一次空中打擊」。

根據烏方公布的數據，其防空系統成功擊落了249個目標。此外，另有226個目標在飛行途中「丟失」，報告推測這些目標極有可能是遭到了烏軍的電子戰干擾而失效。

這次攻擊的目標範圍涵蓋了烏克蘭全境，包括遠離前線的西部地區。由於部分飛彈與無人機的飛行路徑逼近邊界，波蘭空軍29日表示，波蘭與盟國的戰機一度緊急升空，以確保其領空安全。

烏克蘭南部的赫爾松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，當地有一人在無人機攻擊中死亡。中部的切爾卡瑟州州長塔布雷茨（Ihor Taburets）則通報，有包括一名兒童在內的六人受傷。

分析指出，俄羅斯此次空襲的戰術，明顯是企圖利用大量低成本的無人機與誘餌，對烏克蘭的防空系統發動「飽和式攻擊」，藉此消耗其有限且昂貴的西方防空飛彈庫存，並為少數的高價值飛彈，創造突破防線的機會。這也標誌著俄烏戰爭的空中消耗戰，已進入一個全新的階段。

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