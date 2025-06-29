烏克蘭F-16王牌飛官殉職 擊落7個空中目標後犧牲自己拯救平民

F-16戰機2024年8月間翱翔烏克蘭天際。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在抵禦俄羅斯新一輪的大規模空襲中，烏克蘭空軍遭遇了自F-16戰機參戰以來的又一次沉重打擊。烏克蘭軍方29日證實，一名戰功彪炳的王牌飛行員在擊落七個空中目標後，不幸壯烈殉職，其駕駛的F-16戰機也隨之損失。這不僅是烏克蘭損失的第三架F-16，相關報導更指出，先前戰機的損失原因仍有疑點，為此次事件蒙上複雜陰影。

圖為殉職的烏克蘭F-16王牌飛行員烏斯蒂緬科中校（左）。他28日在空戰中擊落七個空中目標後，為保護平民而壯烈犧牲。（圖取自Telegram）

根據《路透》報導，烏克蘭空軍在Telegram上發布的聲明，殉職的飛行員是32歲的一級飛行員、中校烏斯蒂緬科（Maksym Ustymenko）。他在28日晚間的空戰中，英勇地「用盡了機上所有武器，擊落了七個空中目標」。

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聲明描述，就在他擊落最後一個目標時，其駕駛的F-16戰機不幸受損並開始失控下墜。在生命的最後時刻，烏斯蒂緬科中校竭盡全力，將失控的戰機駛離一處人口稠密區，但最終已沒有時間彈射逃生。

《烏克蘭真理報》的報導則為此次悲劇提供了更深層的背景。報導指出，這已是烏克蘭官方證實的第三起F-16戰損事件。其中，去年八月的一起F-16墜毀事件，當時的調查方向便曾包含「飛行員失誤」與「友軍誤擊」（friendly fire）等可能性，但至今官方仍未公布最終調查結果，讓外界對F-16在烏克蘭的作戰損耗原因，持續抱持疑問。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯在此次夜間空襲中，共發射了60枚各類飛彈與477架無人機，是一次大規模的混合攻擊。烏克蘭防空系統成功攔截了其中38枚飛彈與211架無人機。

F-16戰機是西方軍援烏克蘭的關鍵裝備，被基輔寄予厚望，希望能藉此與俄羅斯爭奪制空權。然而，每一次的戰損，不僅是對烏克蘭空軍戰力的耗損，也凸顯了在激烈空戰中，整合與操作這款先進戰機所面臨的嚴峻挑戰。

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