應對俄羅斯威脅 澤倫斯基宣布烏克蘭退出「禁雷公約」

澤倫斯基指出，俄羅斯從未加入《渥太華公約》，因此得以在前線肆無忌憚地使用人員殺傷地雷。圖為鋪設地雷示意圖。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，他已簽署法令，讓烏克蘭退出《渥太華公約》。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對俄羅斯與日俱增的威脅，北約成員國波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞相繼退出限制人員殺傷地雷的《渥太華公約》（Ottawa Convention）。烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，他已簽署法令，讓烏克蘭退出《渥太華公約》。

根據《路透》報導，《渥太華公約》禁止締約國取得、製造、儲存或運用殺傷人員地雷。澤倫斯基29日在一次視訊演說中指出，俄羅斯從未加入《渥太華公約》，因此得以在前線肆無忌憚地使用人員殺傷地雷，以及包括彈道飛彈在內的其他武器，在烏俄戰爭中便是如此，俄羅斯用盡一切手段摧毀生命，烏克蘭也看到歐洲鄰國們面對俄羅斯威脅的反應。

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針對烏克蘭退出《渥太華公約》，澤倫斯基表示，之所以採取這項政治措施，是為了向盟友及合作夥伴發出訊息，這也關係到所有和俄羅斯國土接壤的國家。澤倫斯基強調，人員殺傷地雷是防禦作戰中無可取代的工具。澤倫斯基在簽署退出《渥太華公約》的法令後，需經由國會批准並且通知聯合國才能夠生效。

烏克蘭最高拉達（國會）國家安全、國防和情報委員會秘書科斯堅科（Roman Kostenko）指出，俄羅斯不是《渥太華公約》的締約國，並且正在大規模使用地雷攻擊烏克蘭軍人和平民。科斯堅科強調：「我們不能在敵人不受限制的狀況下繼續受到束縛，國會最終必須恢復烏克蘭有效保衛國土的權利。」

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