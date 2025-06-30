「反地雷公約」掀退約潮 烏克蘭成最新退出的俄羅斯鄰國

俄羅斯在烏克蘭戰場上，大量使用被國際公約禁止的殺傷人員地雷，如圖中的POM-3「勳章」（Medallion） 地雷。（圖：烏克蘭武裝部隊總參謀部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯持續升級的侵略戰爭，烏克蘭選擇打破一項長年遵守的國際承諾。根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》6月29日報導，烏克蘭國會官員已證實，國家安全與國防委員會已決定退出旨在禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》，成為繼波羅的海三國、波蘭與芬蘭之後，又一個因應國安威脅而選擇退出公約的俄羅斯鄰國。

烏克蘭國會國安委員會秘書科斯堅科（Roman Kostenko）解釋，此舉是出於戰場的迫切需要。他強調：「俄羅斯並非該公約的締約國，並正大規模地使用地雷來對付我們的軍人與平民。」他表示，當侵略者毫無限制地行動時，烏克蘭不能再受到國際義務的束縛。

請繼續往下閱讀...

報導指出，烏克蘭的決定，凸顯了「環俄羅斯反地雷公約崩解帶」的成形。自從俄羅斯全面入侵烏克蘭後，出於對自身安全的深層憂慮，多個與俄羅斯相鄰的國家，已陸續選擇退出或暫停履行公約義務。這條沿著俄羅斯邊界延伸的「重新布雷線」，象徵著一份理想主義公約，在殘酷的戰爭現實面前正逐步裂解。

《渥太華反人員地雷公約》（The Ottawa Convention）是1997年簽訂的國際人道主義裁軍里程碑。截至2024年底，全球共有164個國家簽署了該公約。然而，包括美國、俄羅斯與中國在內的世界三大軍事強權，始終拒絕簽署，使得公約的普世效力備受挑戰。

支持者認為公約極大減少了對平民的傷害，反對者則主張，在面對大規模地面入侵時，地雷仍是弱勢方進行防禦的有效手段。烏克蘭如今的決定，再次將這場理想與現實的辯論，推上了檯面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法