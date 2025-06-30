與死神對賭2秒！美聯社記者放棄掩護 拍下「無人機撞民宅」瞬間

美聯社資深攝影記者路卡斯基，在一次俄軍對基輔的空襲中，冒著生命危險，用短短兩秒鐘捕捉到這張無人機即將撞擊民宅的瞬間。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在空襲警報與爆炸聲已成日常的基輔，一張照片凝結了烏克蘭平民每日所面臨的恐怖。根據美聯社27日刊出的攝影記者專訪，這張由資深戰地攝影師路卡斯基（Efrem Lukatsky）所拍攝的照片，捕捉到了一架俄羅斯自殺式無人機，在空中畫出死亡軌跡，即將撞向基輔市區一棟住宅的驚悚瞬間。

這張照片拍攝於6月17日。當天凌晨，一枚彈道飛彈已擊中該市索洛米揚卡區的一棟公寓，造成23名熟睡中的居民死亡。在為美聯社工作超過30年的路卡斯基趕到現場，拍攝救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者的畫面時，第二波由500多架無人機組成的攻擊，再次來襲。

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「你看不見它們，但你能聽到它們在撞擊前加速時，發出的尖銳嘯叫聲。」路卡斯基回憶。

當救援人員緊急疏散時，路卡斯基卻朝著另一次爆炸的方向跑去。突然間，他又聽到了另一架無人機逼近的聲音。

「我一抬頭，就清楚地看到了它的飛行路徑。我本該尋找掩護，但街道又寬又空，無處可躲，只有光禿禿的人行道。」

在那個生死一瞬，路卡斯基的記者本能，壓過了求生的本能。

「我需要兩秒鐘，來拍下一張清晰的照片。」他說。

最終，他成功了。這張照片，不僅是一次技術與勇氣的展現，更是對戰爭殘酷性的無聲控訴。路卡斯基說：「對我而言，找到能讓這場瘋狂更接近終結的文字與影像，至關重要。而這張照片，正表達了烏克蘭平民在這場戰爭中，日復一日所面對的恐懼。」

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