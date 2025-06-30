烏克蘭F-16王牌飛官殉職 澤倫斯基追授最高榮譽勳章

烏軍F-16戰機飛行員烏斯蒂緬科29日不幸陣亡。圖為F-16示意圖。（法新社檔案照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方29日表示，為抵禦俄羅斯夜間大規模飛彈和無人機攻勢，烏軍F-16戰機飛行員烏斯蒂緬科（Maksym Ustymenko）不幸陣亡，駕駛的F-16同時折損。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）同天追授烏斯蒂緬科「烏克蘭英雄」稱號。

據《路透》報導，澤倫斯基在29日夜間視訊演講中，讚揚了烏克蘭一級飛行員、中校烏斯蒂緬科，並追授他「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）稱號及金星勳章，其為烏國最高榮譽。

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圖為殉職的烏克蘭F-16王牌飛行員烏斯蒂緬科中校（左）。他28日在空戰中擊落七個空中目標後，為保護平民而壯烈犧牲。（圖擷自Telegram）澤連斯基指出，自2014年與俄羅斯支持的分離主義叛軍在烏東交戰至今，烏斯蒂緬科一直勇敢執行飛行任務。

他說：「他（烏斯蒂緬科）精通駕駛4款戰機，在保衛烏克蘭的戰鬥中取得了重要成果。失去這樣的戰士令人痛心。」

俄羅斯徹夜向烏國出動477架無人機並發射60枚各型飛彈，烏克蘭部隊則摧毀211架無人機和38枚飛彈，總共有6處地點遭受俄軍空襲。

澤倫斯基還呼籲華府和西方盟友在襲擊事件後提供更多支持，加強烏克蘭的防空能力。當地政府稱，事件造成房屋和基礎設施受損，並有至少12人受傷。

自去年開始裝備美製F-16戰機以來，烏克蘭已損失了3架F-16戰機。基輔迄今未透露其F-16機隊規模，但它們無疑已是烏克蘭國防的核心力量。

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