講武堂》強固台灣社會防衛韌性 蘇紫雲：保障我戰略安全

中國軍艦襲擾我國已成常態,圖為中國解放軍055型飛彈驅逐艦延安艦(舷號106,前),率其他解放軍艦實施海上複合戰備訓練。(中國海軍官方X帳號)

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕中國軍機、軍艦和海警船近年頻繁襲擾,更藉資訊戰、認知戰影響、衝擊我國防體系。為此,行政院月前推出的強化國土韌性特別預算中,其中逾3成經費將投入國防部、海巡署所用;下個月的漢光、城鎮韌性演習也將實驗軍、民防體系合作,強化全民防衛。國防院學者蘇紫雲認為,該政策方向不只看齊北約組織,更可保障我在印太的戰略安全。

(原文「強化國土安全韌性確保臺灣生存與發展」,由國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲撰述,本報獲國防院同意全文轉載)

請繼續往下閱讀...

北約高峰會通過決議提高國防預算,其實民防也是其中關鍵一環。依照北約與歐盟的防衛政策,社會韌性(social resilience)並非新鮮事物原基於北約的韌性植基於公約第三條,「全體會員國須應對軍事/非軍事攻擊的承受與復原能力」(withstand and recover from attacks, both military and non-military)。

歐盟投資全社會韌性公私協力

美國的購物中心、州際公路之所以蓬勃發展,起源於冷戰時期的核戰民防思維,以在戰爭或龍捲風等大型災害出現時,購物中心的飲食、衣物可以收容民眾使用,州際公路則可用以疏散並供救援部隊馳援。基於氣候變遷以及俄烏戰爭的威脅,歐盟也在今年3月提出《歐盟整備聯盟戰略:強化在世界變動中的韌性》(EU Preparedness Union Strategy: reinforcing Europe’s resilience in a changing world),內容涵蓋政策訂定、公私部門協力、歐盟與北約軍文協作、乃至於社會與個人的準備等面向,強化民力與軍力的整備以應對新的安全局勢。這都與臺灣推動全社會韌性的理念類似。

歐盟(EU)今年三月提出《歐盟整備聯盟戰略》,全方位闡述公、私部門協力強化社會防衛韌性的準備面向,以應對新安全局勢。(取自歐洲聯盟委員會官網)

同時,如愛沙尼亞公廣電台(ERR)報導愛沙尼亞政府推動將大賣場地下停車場列為防空避難空間,又如臺灣民眾日本遊常去的「Bic Camera」賣場,都有防災專區的設置,琳瑯滿目的防災食品、摺疊式太陽板等各式防災裝備任君挑選。而日本7-11母公司伊藤洋華堂,便在公司官網宣告全日本的7-11在災害與緊急狀態時,會依照《災害對策基本法》與日本中央/地方政府協作進行防災物品配送,稱為「7 VIEW」,並製作視覺辨識系統並與上網地圖導航,強調為提高日本整體的韌性做出貢獻。這都是值得參考的公私合作方式。

臺灣海防關乎經濟發展

相較於北約陸權為主的環境,臺灣為海洋國家因此海防也至為關鍵,尤其中國近年持續以灰帶行動騷擾臺灣,船艦更企圖侵入24海浬鄰接區,嚴重影響我國安全。事實上海洋對臺灣與國際安全至為重要,具體來說:

(一)臺灣周邊為國際最重要航道,以聯合國「貿易發展署」(UNCTAD)統計,2023年全球海運量達122億公噸,西太平洋佔51.5%,乘載貨物價值2.5兆美元可說是全球航運樞紐。航空器也不遑多讓,依照我國民航局統計臺灣周邊一年有140萬架商用機通行。

(二)同時,漁業署統計海洋漁業年產值達488億台幣,更為民眾提供72萬公噸的水產蛋白質。海洋對臺灣的重要性至為關鍵。

(三)臺灣14條國際海纜可說是數位生命線。依照北約統計世界上約有600條海底通訊電纜提供通訊服務,超過99%的國際資訊都依賴海纜傳輸,產值達10兆美元,Google則統計海纜數位在亞太區域創造4300億美元,以及110萬個工作機會。

(四)商船艦隊,聯合國貿易發展署更將臺灣列世界前八強的海運大國,統計臺灣擁有船旗輪或權宜輪合計1043艘商船艦隊。

強化海防最前線

中共海警的行動轉為挑釁態度主要在習近平就任後,對內主張「中國夢」、「強軍夢」。對臺灣造成主要衝擊的則是中國意圖將臺海內海化,是系統性戰略布局,2021年陸續公布的《海警法》、《海上安全法》,搭配軍機艦繞台可說是「軍事法律戰」,不僅威脅臺灣,排他性的海洋利用,對於日本、韓國、菲律賓等周邊國家海上生命線也是一大威脅。北京的訴求嚴重違反國際規則,完全沒有正當性與合法性。

圖為中國海警船。(新華社)

公開資料顯示臺灣海巡兵力在大型艦艇嚴重不足。依照美國防部資料顯示,中國海警擁有全球最龐大的艦隊,各式船艦總數1275艘,其中區域型與遠洋型的千噸級船艦150艘,20艘則使用解放軍海軍的船體。萬噸級2艘(舷號2901、5901,分屬東海2局、南海5局)。

我國與中國之間的海上兵力規模差異甚大,除持續提升體系作戰能力外,也須強化偵蒐科技,有效掌握解放軍艦、海警船等目標動態。(國防安全研究院官網)

由前表顯示,臺灣海巡兵力有調整需求,特別是考量中共跨區支援、大型艦艇調度能力,則凸顯臺灣海巡兵力須強化以提高韌性。

因此除既有的海巡、岸巡兵力外,引進熱影像系統、以及高性能的S/X頻雷達可更有效追蹤低矮、小型船艇等低雷達訊號目標,並能以軟體自動過濾、標示可疑航跡船舶,減輕雷達操作手與執勤人員之負擔。未來也可評估投資專屬海洋巡邏機隊,以更有效的監控海洋提高水面、地面兵力的機動佈署效益,以有效整合陸、水、空、電磁空間的複合領域,降低兵力負擔並同時提高應處能力。

我國水面兵力規模不及中國,千噸以上船艦數量也不足。面對海、空威脅日益嚴峻,海軍艦艇未來將持續與海軍合作,保障海域主權。圖為海軍基隆級驅逐艦(DDG-1801)。(國防部發言人官方Facebook)

同時若能將地緣價值落實為國際合作議題,將成為臺灣的重要資產開啟國際合作聯防。例如依照美國能源局(Energy Information Administration, EIA)資料,日本90%原油、76%的天然氣都要經過臺海周邊。包括海上貿易交通線、跨國海底電纜、乃至區域國家的能源供應線,都是跨國合作的重要籌碼。以共同利益形成聯防確保海域安全與開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法