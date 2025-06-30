講武堂》強固台灣社會防衛韌性 蘇紫雲：保障我戰略安全

中國軍艦襲擾我國已成常態，圖為中國解放軍055型飛彈驅逐艦延安艦（舷號106，前），率其他解放軍艦實施海上複合戰備訓練。（中國海軍官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國軍機、軍艦和海警船近年頻繁襲擾，更藉資訊戰、認知戰影響、衝擊我國防體系。為此，行政院月前推出的強化國土韌性特別預算中，其中逾3成經費將投入國防部、海巡署所用；下個月的漢光、城鎮韌性演習也將實驗軍、民防體系合作，強化全民防衛。國防院學者蘇紫雲認為，該政策方向不只看齊北約組織，更可保障我在印太的戰略安全。

（原文「強化國土安全韌性確保臺灣生存與發展」，由國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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北約高峰會通過決議提高國防預算，其實民防也是其中關鍵一環。依照北約與歐盟的防衛政策，社會韌性（social resilience）並非新鮮事物原基於北約的韌性植基於公約第三條，「全體會員國須應對軍事／非軍事攻擊的承受與復原能力」（withstand and recover from attacks, both military and non-military）。

歐盟投資全社會韌性公私協力

美國的購物中心、州際公路之所以蓬勃發展，起源於冷戰時期的核戰民防思維，以在戰爭或龍捲風等大型災害出現時，購物中心的飲食、衣物可以收容民眾使用，州際公路則可用以疏散並供救援部隊馳援。基於氣候變遷以及俄烏戰爭的威脅，歐盟也在今年3月提出《歐盟整備聯盟戰略：強化在世界變動中的韌性》（EU Preparedness Union Strategy: reinforcing Europe’s resilience in a changing world），內容涵蓋政策訂定、公私部門協力、歐盟與北約軍文協作、乃至於社會與個人的準備等面向，強化民力與軍力的整備以應對新的安全局勢。這都與臺灣推動全社會韌性的理念類似。

歐盟（EU）今年三月提出《歐盟整備聯盟戰略》，全方位闡述公、私部門協力強化社會防衛韌性的準備面向，以應對新安全局勢。（取自歐洲聯盟委員會官網）

同時，如愛沙尼亞公廣電台（ERR）報導愛沙尼亞政府推動將大賣場地下停車場列為防空避難空間，又如臺灣民眾日本遊常去的「Bic Camera」賣場，都有防災專區的設置，琳瑯滿目的防災食品、摺疊式太陽板等各式防災裝備任君挑選。而日本7-11母公司伊藤洋華堂，便在公司官網宣告全日本的7-11在災害與緊急狀態時，會依照《災害對策基本法》與日本中央／地方政府協作進行防災物品配送，稱為「7 VIEW」，並製作視覺辨識系統並與上網地圖導航，強調為提高日本整體的韌性做出貢獻。這都是值得參考的公私合作方式。

臺灣海防關乎經濟發展

相較於北約陸權為主的環境，臺灣為海洋國家因此海防也至為關鍵，尤其中國近年持續以灰帶行動騷擾臺灣，船艦更企圖侵入24海浬鄰接區，嚴重影響我國安全。事實上海洋對臺灣與國際安全至為重要，具體來說：

（一）臺灣周邊為國際最重要航道，以聯合國「貿易發展署」（UNCTAD）統計，2023年全球海運量達122億公噸，西太平洋佔51.5%，乘載貨物價值2.5兆美元可說是全球航運樞紐。航空器也不遑多讓，依照我國民航局統計臺灣周邊一年有140萬架商用機通行。

（二）同時，漁業署統計海洋漁業年產值達488億台幣，更為民眾提供72萬公噸的水產蛋白質。海洋對臺灣的重要性至為關鍵。

（三）臺灣14條國際海纜可說是數位生命線。依照北約統計世界上約有600條海底通訊電纜提供通訊服務，超過99%的國際資訊都依賴海纜傳輸，產值達10兆美元，Google則統計海纜數位在亞太區域創造4300億美元，以及110萬個工作機會。

（四）商船艦隊，聯合國貿易發展署更將臺灣列世界前八強的海運大國，統計臺灣擁有船旗輪或權宜輪合計1043艘商船艦隊。

強化海防最前線

中共海警的行動轉為挑釁態度主要在習近平就任後，對內主張「中國夢」、「強軍夢」。對臺灣造成主要衝擊的則是中國意圖將臺海內海化，是系統性戰略布局，2021年陸續公布的《海警法》、《海上安全法》，搭配軍機艦繞台可說是「軍事法律戰」，不僅威脅臺灣，排他性的海洋利用，對於日本、韓國、菲律賓等周邊國家海上生命線也是一大威脅。北京的訴求嚴重違反國際規則，完全沒有正當性與合法性。

圖為中國海警船。（新華社）

公開資料顯示臺灣海巡兵力在大型艦艇嚴重不足。依照美國防部資料顯示，中國海警擁有全球最龐大的艦隊，各式船艦總數1275艘，其中區域型與遠洋型的千噸級船艦150艘，20艘則使用解放軍海軍的船體。萬噸級2艘（舷號2901、5901，分屬東海2局、南海5局）。

我國與中國之間的海上兵力規模差異甚大，除持續提升體系作戰能力外，也須強化偵蒐科技，有效掌握解放軍艦、海警船等目標動態。（國防安全研究院官網）

由前表顯示，臺灣海巡兵力有調整需求，特別是考量中共跨區支援、大型艦艇調度能力，則凸顯臺灣海巡兵力須強化以提高韌性。

因此除既有的海巡、岸巡兵力外，引進熱影像系統、以及高性能的S/X頻雷達可更有效追蹤低矮、小型船艇等低雷達訊號目標，並能以軟體自動過濾、標示可疑航跡船舶，減輕雷達操作手與執勤人員之負擔。未來也可評估投資專屬海洋巡邏機隊，以更有效的監控海洋提高水面、地面兵力的機動佈署效益，以有效整合陸、水、空、電磁空間的複合領域，降低兵力負擔並同時提高應處能力。

我國水面兵力規模不及中國，千噸以上船艦數量也不足。面對海、空威脅日益嚴峻，海軍艦艇未來將持續與海軍合作，保障海域主權。圖為海軍基隆級驅逐艦（DDG-1801）。（國防部發言人官方Facebook）

同時若能將地緣價值落實為國際合作議題，將成為臺灣的重要資產開啟國際合作聯防。例如依照美國能源局（Energy Information Administration, EIA）資料，日本90%原油、76％的天然氣都要經過臺海周邊。包括海上貿易交通線、跨國海底電纜、乃至區域國家的能源供應線，都是跨國合作的重要籌碼。以共同利益形成聯防確保海域安全與開放。

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