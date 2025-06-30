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在重獲F-35前 土耳其先買歐系「颱風」戰機獲德開綠燈

2025/06/30 12:10

圖為「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）。（英國貝宜系統官網）圖為「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）。（英國貝宜系統官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕土耳其近年採購新型戰機的動作頻頻，6年前被迫退出美國F-35戰機計畫後，先是自行研製「可汗」戰機，去年則獲美同意採購40架F-16V新機，更放眼採購歐系的「颱風」戰機。近期有媒體揭露，攸關這項軍購案成立與否的德國，未來將同意土國採購，透過軍購「開綠燈」來增進兩國關係，並同步提升北約東南翼防衛戰力。

軍聞網站「Army Recognition」28日引述德國《商報》（Handelsblatt）報導指出，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上周參與歐盟海牙峰會期間，經英、西、義居間協調，順利和土耳其總理艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）達成共識，將准許土耳其向英國採購40架「颱風」戰機，藉滿足該國空軍現代化，消弭兩國政治分歧，並強化北約整體防衛。

本月24、25日的北約組織海牙峰會，德國總理梅爾茨（第二排左7）、土耳其總理艾多根（前排右3）都出席參與。（土國總理艾多根官方X帳號 @RTErdogan）本月24、25日的北約組織海牙峰會，德國總理梅爾茨（第二排左7）、土耳其總理艾多根（前排右3）都出席參與。（土國總理艾多根官方X帳號 @RTErdogan）

土耳其原預劃向美採購F-35戰機作為空軍新一代主力，但土耳其6年前同時向俄採購S-400防空系統，被美方認為有國安疑慮，而將土國逐出採購F-35的計畫；《路透》去年11月底曾報導，土耳其4年前向美提出新購40架F-16V戰機、升級79架舊機的需求，並在去年獲美國務院初步同意，經過協調，該案保留前案、縮減後案，藉以協調該國自製「可汗」戰機研發和採購颱風戰機的經費餘裕。

梅爾茨指出，與土耳其加強國防合作是一項戰略成就，將能有效鞏固北約東南翼防線，進一步提升歐洲的國防自主權；土耳其方面則認為，全新的戰機能讓空軍現代化，也可同步提升關鍵的空中防衛戰力。

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