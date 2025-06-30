【影】「小心，手榴彈！」借鑑烏俄戰爭 美軍導入無人機空投訓練

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕「小心，手榴彈！」是許多射擊遊戲玩家都耳熟能詳的一句話，現實中的新兵在練投手榴彈時，也會遵循幹部指示，壓低身體避免被破片波及；隨著俄烏戰爭不斷推進無人機的實戰應用，其對各式戰甲車、陣地、部隊投彈的畫面屢見不鮮，而這種「頂攻」手法也在近期納入美軍訓練課目，未來有望提升地面部隊戰力，成為士兵的第三隻手。

圖為美國田納西州陸軍國民兵官兵，本月25日為一架Skydio X10D四軸無人機安裝一枚M67手榴彈，準備實施「無人機投放」訓練。（美軍DVIDS網站）

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）26日報導，隸屬美國田納西州的陸軍國民兵（Tennessee ANG），當地時間25日在駐德國格拉芬沃訓練場（Grafenwoehr Training Area）中，以X10D無人機搭載的Audible模組攜掛M67手榴彈，成功命中載具標靶，完成正規部隊首次「無人機投放」（drone-borne dropper）測試。

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隸屬美國田納西州陸軍國民兵的第278裝甲騎兵團，25日在德國格拉芬沃訓練場實施正規部隊首次的無人機投放測試。可見圖中官兵正以遙控器操作一架Skydio X10D四軸無人機。（美軍DVIDS網站）

主導此次測試的美國陸軍第7軍團訓練指揮部（7th ATC）作戰副部長奧施格（David Oeschger）說，這項測試汲取自俄烏實戰經驗，旨在提升地面部隊運用無人機對敵打擊的能力。報導指出，隨著俄烏戰爭持續，市售的商規小型無人機（small, off-the-shelf drone）已普遍用於反人員、反裝甲，以及打擊戰略據點等任務，其戰術價值在近年迅速攀升，成為現代戰場不可忽視的新興火力平台。

國防部去年8月在國防線上影片中，釋出國軍官兵實驗操作四軸無人機掛彈演訓的畫面。（擷取自軍聞社國防線上影片）

值得一提的是，國防部去年8月發布的「國防線上」節目中，也罕見公開海軍陸戰隊官兵實操四軸商規無人機，攜彈執行自殺式俯衝攻擊的訓練情形，這也是國軍在爆發俄烏戰爭後，首度曝光此類型的實彈演訓畫面，不過，上述測試目前僅為實驗性質。隨著陸軍教準部的「無人機訓練中心」在今年元月成立，後續訓練內容會如何發展，仍有待觀察。

副總統蕭美琴今年1月前往陸軍教準部無人機訓練中心視導，也是該中心成立後首度接受視導。（總統府提供）

至於美軍「無人機投放」訓練的後續規劃，奧施格透露，這種用無人機外掛手榴彈的投放訓練很快就會成為常態，也許幾個月內就會從實驗課目轉為正式課目，納入部隊常態化操演之中。

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