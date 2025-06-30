提防伊朗恢復飛彈、核武能力 以色列防長要求制定「確保空優」計畫

以色列空軍F-15I戰機日前參與對伊朗的空襲任務。（取自以色列國防軍臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列13日起對伊朗核設施、軍事據點發動襲擊，引爆兩國戰火，雖然兩國25日起分階段停火，暫無衝突再起跡象，不過，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）27日表示，他要求以色列國防軍制定計畫，確保以國空優，阻止伊朗核武發展與飛彈生產，同時要對伊朗支持、針對以國的恐怖活動做出回應。

在伊朗與美國的核談判未獲進展情形下，以色列13日運用飛彈、戰機對伊朗核設施、軍事據點發動攻勢，擊殺多名伊朗將領與科學家，伊朗旋即對以色列發射飛彈反擊。美國則在22日派出B-2匿蹤轟炸機，向伊朗福爾多等核設施投下GBU-57巨型鑽地彈，並宣稱對伊朗核設施造成嚴重破壞。以、伊隨後自25日起分階段停火，為這場為期12天的衝突畫下句點。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）。（路透檔案照）雖然目前尚無以、伊戰火再起的跡象，不過，外國軍聞網站《戰區》27日報導，以色列國防部長卡茲當天表示，他要求以色列國防軍制定計畫，確保以國空優，阻止伊朗核武發展與飛彈生產，同時要對伊朗支持、針對以國的恐怖活動做出回應。他還揚言，以色列「雄獅崛起」行動，只是以色列未來新政策的「預演」，以軍會持續採取行動挫敗威脅。

以色列空軍司令巴爾（Tomer Bar）少將表示，若外界問他以軍致勝決定性因素為何，他會回答，那就是以軍的飛機可隨時飛越伊朗首都德黑蘭，因此，以色列不僅要達成這個目標，還要製造讓伊朗感到全般暴露、徹底完蛋的衝擊感。

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