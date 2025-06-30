俄軍「見證者」無人機魔改升級 烏克蘭百分百攔截神話遭破解

烏克蘭防爆專家與警察正在檢查一架被擊落的「見證者-136」無人機殘骸。分析指出，俄羅斯正對這款無人機進行硬體升級與戰術革新，對烏克蘭的防空系統構成了新的嚴峻挑戰。（法新社檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾一度讓烏克蘭防空部隊引以為傲的「見證者」無人機攔截率，正因俄羅斯的技術升級與戰術革新，而面臨嚴峻挑戰！

根據《富比士》（Forbes）雜誌6月29日分析報導，俄軍正為其伊朗製的「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，進行多項「魔改」升級，並採用了更為狡猾的攻擊戰術，導致近期成功突破烏軍防線的無人機數量顯著增加。

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烏克蘭過去曾對「見證者」（俄方稱「天竺葵-2」）無人機取得了極高的攔截成功率，甚至在今年1月宣稱達成「無一命中目標」的完美戰果。然而，在俄軍6月25日的一次攻擊中，俄軍發射的71架無人機中，竟有19架成功突破防線，反映了這場無人機戰爭已進入新階段。

根據烏克蘭前線部隊的回報，最新版本的「見證者」無人機，在硬體上進行了多項強化生存性的改裝。最顯著的改變，是為最脆弱的引擎艙加裝了護甲，並將油箱內置於機身，使其更能抵禦地面防空砲火。此外，部分機型更具備了掛載子母彈的能力，能在空中拋撒小型炸彈，無需精準撞擊，即可對地面的散兵部隊或輕型防禦設施造成大範圍殺傷。

高低搭配、伴飛獵殺的狡猾新戰術

除了硬體升級，俄軍也採用了更複雜的攻擊戰術。其中一種是「高低空搭配飛行」，由低空的無人機作為「誘餌」，來掩護高空的夥伴，以迷惑烏軍的雷達系統。另一種更具威脅性的戰術，則是讓體積更小的「柳葉刀」（Lancet）遊蕩彈藥，與「見證者」編隊出擊。這種具備自動影像導引能力的「柳葉刀」，其任務是優先獵殺負責攔截的烏軍地面防空小組，為主力機群「掃除障礙」。

這場圍繞著「見證者」無人機的攻防，已演變為一場永無止境的技術與戰術的循環競賽。分析指出，俄軍的持續改良，將迫使烏克蘭的防空體系，必須從過去的單點攔截，朝向更多元的區域拒止與電子反制能力發展，才能在這場消耗戰中，重新奪回優勢。

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