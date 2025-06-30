川普談美軍轟炸伊朗核設施 稱「炸彈宛如穿透奶油」

川普在《福斯新聞》專訪中談論轟炸伊朗核設施，聲稱炸彈「宛如穿透奶油」，使得伊朗核設施遭受到前所未有的破壞。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國21日展開「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，美國總統川普聲稱伊朗核設施已被「完全摧毀」。《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）29日播出川普專訪內容，川普聲稱，炸彈「宛如穿透奶油」，使得伊朗核設施遭受到前所未有的破壞。

綜合外媒報導，川普提到，在以色列空襲與美軍「午夜之錘行動」攻擊之下，伊朗核計畫已經遭受前所未有的破壞，這代表伊朗的核子野心，至少在一段時間內會終結。川普提到，伊朗試圖封住炸彈最有可能掉進的洞口，但是炸彈就像穿透奶油一樣穿過去，就像是切奶油一樣輕而易舉，「現在那個空間裡只有幾千噸石頭，整個地方都被摧毀了」。

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當時川普表示，伊朗核設施被美軍轟炸機「摧毀」，但在襲擊發生後，美國幾家主要新聞媒體引述情報來源報道聲稱，美軍空襲並沒有摧毀這些設施。川普對此強調，那些將國安資訊洩漏給記者的人「應該被起訴」，並表示找出洩密者很容易。

至於有報導聲稱，伊朗在美軍襲擊之前，已經提前將濃縮鈾從福爾多（Fordow）核設施撤離，川普否認此說法，並強調：「那是件非常困難的事，而且我們幾乎沒有給他們任何事前預警，他們直到最後一刻才知道我們會來，沒有人認為我們會攻擊那個地點，因為所有人都說那個設施是無法突破的。」

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