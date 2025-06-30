【影】俄軍摩托車部隊突擊烏軍陣地！ 遭「薩滿」特種部隊伏擊全滅

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭戰場上投入了新的突擊戰術，但很快就遭到了烏克蘭精銳部隊的迎頭痛擊。根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》6月29日報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）旗下的「薩滿」（Shaman）特種部隊營，近日成功伏擊了一支搭乘摩托車的新型「摩托化步兵突擊小組」（motorized assault troops），殲滅了數名俄軍並俘虜了部分人員。

烏軍情報總局指出，這次伏擊發生在一片森林地帶。烏軍特戰隊員在精準掌握情資後，於俄軍摩托車突擊隊企圖衝鋒攻擊烏軍陣地時，發動了出其不意的近距離攻擊。從其公布的畫面中可見，俄軍士兵在猛烈的火力下，紛紛從摩托車上摔落。烏克蘭國防部情報總局（GUR）旗下「薩滿」特種部隊成員，身著迷彩與骷髏面罩，為此次伏擊俄軍摩托車突擊隊的主力部隊。（圖取自Telegram）

俄軍這種缺乏裝甲保護的「鐵包肉」戰術，在無人機的立體監控與打擊下，也顯得極其脆弱。在27日於蘇梅（Sumy）地區的另一起戰鬥中，一支俄軍摩托車縱隊的動向，便被烏軍的偵察無人機全程鎖定。

請繼續往下閱讀...

烏軍的攻擊極具層次，首先，由第一波的FPV自殺式無人機，對領頭的摩托車進行「斬首式」精準突襲，將其摧毀並阻斷了後續部隊的前進道路。緊接著，第二波的無人機則對動彈不得的俄軍縱隊，進行了輪番的空投炸彈「圍毆」，徹底瓦解其攻勢。

分析指出，俄軍之所以頻繁使用摩托車，是為了解決重型裝甲載具大量損失後的兵力投射困境。然而，這種看似靈活的戰術，若無有效的空中掩護與反無人機手段，在現代戰場上無異於自殺式衝鋒。此類結合「即時情資、特戰突擊與無人機火力」的作戰模式，已成為烏軍有效瓦解俄軍機動攻勢的常規戰術之一。搭乘摩托車的俄軍機動突擊小組，在缺乏裝甲保護下發起衝鋒，成為烏軍無人機與特戰部隊的伏擊目標。（圖取自Telegram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法