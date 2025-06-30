還有這招？俄擄獲美製M2戰鬥車 把武器換成俄規30公厘機砲

俄羅斯繳獲美軍援助烏克蘭的M2「布萊德雷」裝步戰鬥車，並改裝俄軍的30公厘機砲。（取自X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已超過3年，雙方近期將烏東持續交火。值得注意的是，根據外國軍聞媒體報導，俄羅斯將一輛自烏軍繳獲的美援M2「布萊德雷」裝步戰鬥車，將原本25公厘機砲，換裝成俄規「2A72」30公厘機砲，雖然尚不清楚俄軍此舉目的為何，但「魔改」裝備在烏俄戰場上屢見不鮮。

M2「布萊德雷」裝步戰鬥車是美軍現役地面裝備，採用履帶底盤設計，可容納3名車組人員與6名官兵，車載武裝則以1門「M242」25公厘機砲為主，另外可裝載「刺針」防空飛彈、「拖式」反裝甲飛彈等武器，因此可抵禦敵軍飛機、戰車的攻勢。俄羅斯入侵烏克蘭之後，美軍已援助上百輛的M2裝步戰鬥車予烏克蘭。

美國陸軍於6月進行閱兵時，派出M2「布萊德雷」裝步戰鬥車參與，其砲塔的主武器為25公厘機砲。（法新社檔案照）根據外國軍聞網站《戰區》報導，近期一張拍攝時間、地點不明的照片於網路上流傳，可見一輛被俄羅斯繳獲、完好無損的M2「布萊德雷」裝步戰鬥車，原本裝設在車體上的「M242」25公厘機砲已不見蹤影，取而代之的是1門俄規30公厘機砲。

這篇文章推測，俄軍換上的機砲，可能為「2A72」30公厘機砲，其常見於俄軍的BMP-2、BMD-2、BMD-3、BTR-90等裝甲車輛之上，包括Ka-52、Mi-28也可見其蹤影。「2A72」機砲有效射程約1.6公里，射速可達每分鐘330發，比起「M242」的每分鐘200發來得更快。

請繼續往下閱讀...

雖然尚無法釐清俄軍「魔改」這型美製軍備目的為何，是投入作戰、試驗還是其他用途，不過，自俄國入侵烏克蘭以來，將裝甲車進行「非傳統改裝」的案例屢見不鮮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法