前線士兵血淚控訴！俄5萬大軍壓境 烏軍蘇梅防線竟「沒人挖」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（右）6月26日親赴蘇梅州前線視察，與士兵合影。近期俄軍在該地集結逾5萬兵力，烏軍前線防禦壓力劇增。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在長達1200公里的戰線上，俄羅斯正利用其龐大的兵力優勢，對烏克蘭防線展開多點施壓。根據《華爾街日報》29日自烏克蘭前線取材的報導，俄軍已在烏克蘭北部的蘇梅（Sumy）地區，集結了約5萬名部隊，形成3比1的兵力優勢，並已進逼至距離首府蘇梅市僅約19公里處。然而，更令前線烏軍士兵感到沮喪的，是他們在撤回本國領土後，發現理應存在的防禦工事，竟嚴重準備不足。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskiy）上將指出，俄軍的主要戰略，就是「用他們的人數來消耗我們」。在將烏軍幾乎完全逐出俄國庫斯克（Kursk）地區後，俄軍隨即反向越過邊境，向蘇梅地區推進。這種在廣闊戰線上不斷「打地鼠」的戰術，迫使烏克蘭指揮官必須不斷調動精銳部隊，去填補各處防務。

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《華爾街日報》的報導，鉅細靡遺地描寫了一場發生在本月初的遭遇戰。烏軍情報總局（GUR）旗下「帖木兒特種部隊」一個約12人的小組，在向蘇梅以北一個俄軍佔領的村莊發動突襲時，意外地在半途樹林之中的戰壕一帶，與一支人數遠勝於己的俄軍突擊隊狹路相逢。

接下來的7個小時，這批烏克蘭小組官兵被壓制在戰壕內，面臨著來自步兵、無人機、榴彈發射器、機槍、火砲與集束彈藥的瘋狂攻擊。「這是我經歷過最殘酷的戰鬥」，年僅25歲的烏軍排長馬克（Mark）說，「我們從未有超過5分鐘的喘息時間」。

《華爾街日報》記者查看了士兵頭盔攝影機的畫面，槍聲密集得如同爆米花。最終，這支烏軍小隊在擊斃5名俄軍後決定撤退。儘管全員成功返回，但有3人受槍傷，且所有人都因持續的爆炸而腦震盪。

「為何這裡沒有布雷？」前線士兵的血淚控訴





然而，比戰鬥本身更讓烏克蘭官兵們感到挫折的，是防禦工事的匱乏。一名從庫斯克地區撤回、現正在蘇梅作戰的步兵指揮官基里洛（Kyrylo）抱怨，他們原本以為軍方會在邊境的烏克蘭一側，準備好堅固的防禦陣地。

「結果我們發現的，是過時的戰壕，連抵禦無人機的頂部掩護都沒有」。基里洛說，在某些情況下，士兵們只能在敵方的無人機砲火下，自己動手挖掘陣地。他們同時也抱怨，俄軍正在推進的許多區域，根本沒有預先布設雷區。

「這感覺像是他們在為戰車縱隊的決戰做準備，而不是一個每天都有數十架無人機襲擊的戰場」。基里洛沉痛地說：「陣地沒有準備好的每一天，都意味著可能有人再也回不來。」

對於防禦工事的質疑，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）上週回應稱，蘇梅地區受威脅區域的防線正在改善中。他強調：「防禦工事不僅是水泥和戰壕，它是一個能考慮到敵人戰術的適應性工程系統。」

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