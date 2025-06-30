國軍「雲豹」裝甲車高屏大橋現蹤 為「漢光41號」演習暖身

國軍雲豹甲車在台一線行駛。（記者葉永騫攝）〔記者葉永騫／屏東報導〕總統賴清德近期提到，今年7月是「國家團結月」，一年一度漢光演習及城鎮韌性演習也即將展開，國軍一整列的雲豹裝甲車，今天上午取道高屏大橋，從高雄市往屏東方向行駛，沿途吸引了許多民眾目光，對於國軍的演訓深表信心。

面對國際局勢變化及中國威脅，總統賴清德今天在將官晉任授階典禮之中重申，國防改革要加緊腳步，捍衛國家主權，7月是「國家團結月」，國軍也透過漢光演習及城鎮韌性演習驗證，以實際的行動，向世界展現台灣自我防衛的決心和能力。

國軍一整列的雲豹裝甲車，今天上午在輪型車輛的引導下，從高雄市沿著台一線往屏東縣行駛，整齊的隊伍快速經過高屏大橋，吸引了沿途民眾的目光，也讓大家議論紛紛，認為是為了「漢光演習」作準備。有民眾說，面對中共不斷的擾台，國軍真的要動起來，國軍的演練也讓民眾對台灣防衛更有信心。國軍雲豹甲車行駛在高屏大橋，進入屏東縣。（記者葉永騫攝）

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