南韓打造「彈幕之盾」！CIWS-II能反制無人機蜂群 還要外銷搶市

南韓國防製造商LIG Nex1公司正式啟用其下一代近迫武器系統CIWS-II的專用生產設施。（圖：LIG Nex1）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防自主與軍工出口戰略再邁出關鍵一步，軍事新聞網站《Defence Blog》報導，根據一份6月26日發布的官方聲明，南韓主要國防製造商LIG Nex1公司，已正式啟用其下一代「近迫武器系統」（CIWS-II）的專用生產與測試中心，標誌著這款被譽為「最後防線」的關鍵武器，已進入大規模量產前的最後衝刺階段。

LIG Nex1公司6月26日在慶尚北道的龜尾工廠舉行了啟用儀式，耗資210億韓元（約1600萬美元）打造的全新設施，將確保CIWS-II能在2027年完成開發後，無縫接軌進入大規模生產階段。

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近迫武器系統（CIWS）通常被安裝在軍艦上，作為攔截反艦飛彈的「最後一道火網」。而南韓新一代的CIWS-II，在性能上進行了大幅升級，不僅配備了先進的AESA雷達與30公厘格林機砲，更在設計時就強調其具備反制「無人機蜂群」、巡弋飛彈與飽和式攻擊的能力。

所謂「格林機砲」（Gatling gun）是一種多管旋轉機砲，能以每分鐘數千發的極高射速持續射擊，常用於近迫防禦系統中。相較於過去只能擔任「艦艇保鑣」的舊式快砲，CIWS-II正演化為能守護國土、也能出口海外的「多功能盾牌」。

這不僅僅是單純的武器升級，LIG Nex1明確表示，CIWS-II的未來版本也將被改裝為陸基部署型，用於保護發電廠、機場與關鍵軍事設施，實現從「單艦防禦」到「國土防空」的戰略躍升。

LIG Nex1執行長申益鉉在儀式上更直言：「我們將努力把CIWS-II擴展到陸基應用與海外市場。」這番話凸顯了南韓軍工產業已不滿足於低階的彈藥輸出，正積極進入技術門檻更高的高端主動防禦系統領域，意圖在全球市場上，挑戰美製「方陣快砲」等傳統產品的地位。

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