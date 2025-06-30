俄羅斯威脅迫在眉睫 丹麥首度將女性納入義務徵兵

20歲的女義務役士兵凱特琳（Katrine）穿戴齊全、配備步槍與彈匣，參與丹麥陸軍最終訓練演習。她是丹麥2025年女性義務役首批入伍者之一。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，正深刻地改變著歐洲的安全格局與社會結構。根據《美聯社》30日報導，位於北歐的丹麥已正式通過新法，首次將女性納入義務兵役的徵召範圍。自7月1日起，年滿18歲的丹麥女性將與男性一樣，被納入兵役抽籤系統，以因應日益嚴峻的國安挑戰。

在距離丹麥首都哥本哈根25公里的軍營附近，20歲的女兵凱特琳（Katrine）臉上塗著綠褐色迷彩，雙眼緊盯著森林邊界。在烏克蘭戰爭的陰影下，這樣的訓練場景不再只是演習，更像是對未來現實的預演。

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「在當今的世界局勢下，這是必要的」，凱特琳在受訪時表示，「我認為，女性與男性平等地參與國防，是完全公平且正確的」。

凱特琳（右）與戰友在演訓間隙交談。此次演練為丹麥女性參與義務兵役制度後的首次測驗，地點在哥本哈根以北25公里的霍韋爾特軍營。（美聯社）另一名女性志願役安妮．索菲（Anne Sofie）則預期，未來被抽中的女性同胞，反應將會很複雜。「有些人被抽中時可能會非常失望，但有些人可能會感到驚訝，並發現自己遠比想像中更喜歡軍旅生活。」

這項改革不僅是將女性納入徵兵，更是丹麥全面軍力擴充計畫的一部分。丹麥義務役的役期，將從原本的4個月大幅延長至11個月，入伍者將接受5個月的基礎訓練，隨後進入部隊參與6個月的實戰勤務。這項原本預計在2027年才實施的改革，已被提前至今年夏天，丹麥軍方直言，此舉是基於「當前的安全局勢」。

丹麥的行動，是整個北歐地區因應俄羅斯威脅，而進行集體防禦轉向的縮影。瑞典在2017年就恢復了對男女兩性的徵兵制；而挪威更早在2013年，就通過了適用於所有性別的義務兵役法。

然而，《美聯社》指出，雖然丹麥政府強調「性別平等」是此次改革的出發點，但也引發了更深層的討論。將女性納入義務役，是否也意味著她們必須承擔與男性完全相同的戰場傷亡風險？這項「國防平權」的實踐，將如何影響社會的家庭結構與價值觀，在丹麥與其他面臨類似威脅的國家，都將是未來必須持續面對的課題。

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