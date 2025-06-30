德國外交部長訪問基輔 承諾繼續支持烏克蘭

德國外交部長瓦德福30日突然訪問基輔，以表明德國將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（歐新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）6月30日突然訪問基輔，預定與烏克蘭總統澤倫斯基、烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）見面，藉此表明德國將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

根據《美聯社》報導，瓦德福表示，德國將幫助烏克蘭「繼續用現代化防空和其他武器保衛自己，並提供人道主義和經濟援助」。德國國防工業代表也陪同瓦德福訪問烏克蘭。

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德國一直是對烏克蘭第二大軍事支持者，僅次於美國，但未批准澤倫斯基提出向烏克蘭提供「金牛座」遠程飛彈的請求。這是因為德國擔心，此舉可能會激怒俄羅斯，最終將北約捲入二戰後歐洲最大的衝突。

不過，德國以另一種方式提供協助，德國總理梅爾茨5月承諾，德國將幫助烏克蘭發展自有遠程飛彈系統，這些系統將不受西方對其使用與目標施加任何限制。

目前俄羅斯對烏克蘭的入侵絲毫沒有停止跡象，俄軍在約1000公里的前線持續打消耗戰，並對烏克蘭平民區的遠程打擊，已造成雙方數千名士兵和平民喪生。俄羅斯為奪取更多烏克蘭領土，犧牲許多人員和珍貴設備，但俄羅斯總統普廷仍沒放棄他的戰爭目標。



對此，瓦德福稱，普廷想要的不是談判，而是烏克蘭的屈服。

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