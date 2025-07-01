在印太嚇阻中國挑釁 美太平洋陸軍將新設2多領域司令部

美國陸軍已著手規劃設立2個「多領域司令部」，以統籌與指揮隸屬該地區的「多領域特遣隊」，嚇阻中國日益升高的軍事挑釁。圖為美國和菲律賓今年4月舉行年度「肩並肩」聯合演習時，發射海馬士多管火箭。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍太平洋司令克拉克（Ronald Clark）證實，隨著美軍持續擴展並精進其在印太地區的戰略部署，陸軍已著手規劃設立2個「多領域司令部」，以統籌與指揮隸屬該地區的「多領域特遣隊」（MDTF），有效嚇阻中國日益升高的軍事挑釁。

美國「國防新聞」（Defense News）6月28日報導，這2個新司令部的成立，是美軍一項全新轉型計畫的一部分。根據美國陸軍5月發布的執行命令，總計將成立4個多領域司令部，其中2個將聚焦於印太地區，即「太平洋多領域司令部」與「日本多領域司令部」。另外2個司令部分別為「歐洲多領域司令部」與「陸軍總部多領域司令部」。

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根據該項命令，第1與第3特遣隊將納入太平洋多領域司令部，第4特遣隊則隸屬日本多領域司令部；前者將整合第7步兵師司令部與第1、第3特遣隊，後者則整合駐日美陸軍司令部與第4特遣隊。

克拉克指出，陸軍正重新評估這些司令部的編制規模與結構，並強調將採取「不同以往」的新方式。多領域特遣隊是一項戰區級作戰能力，整合網路、太空、電子戰、長程精準打擊，以及自身與特定目標防空能力等模組，這些能力超越聯合作戰區的範疇。而隨著多領域特遣隊在印太地區的戰力提升，「其部分指揮權限已上升至印太司令部（INDOPACOM）層級，甚至更高」。

克拉克強調，「因此，我們必須確保指揮權限與任務計畫、整合訓練相關的幕僚配置能匹配指揮層級，而2星級司令部正適合承擔此一任務。」

報導指出，美國陸軍最初成立的多領域特遣隊具實驗性質，但目前已完成作戰化轉型，並計畫再建立4支。首支多領域特遣隊成立於2018年，位於華盛頓州的路易－麥科得聯合空軍基地（Joint Base Lewis-McChord）。此後，該部隊參與印太聯合演習，並成為「多領域作戰」（Multi-Domain Operations）概念的主要驗證平台，多領域作戰概念如今已納入陸軍正式準則。

第2支特遣隊成立於2021年，部署於歐洲；第3支於2022年設於夏威夷。第4支特遣隊也將部署於印太地區，第5支則設於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），具備快速部署能力。陸軍計畫在2028年前完成5支特遣隊的設置。

多領域特遣隊配備新式武器，包括精準打擊飛彈（Precision Strike Missile）、長程高超音速武器（Long-Range Hypersonic Weapon），以及中程能力飛彈（Mid-Range Capability Missile），可在陸、空、海、太空與網路等5大領域展開作戰。

此外，多領域特遣隊也編配情報部隊，負責跨領域的情報獲取與聯合部隊資訊共享，以強化打擊目標指引能力。

近年來，多領域特遣隊在印太地區的部署，被評價為有效嚇阻手段。例如，隸屬第一特遣隊的中程打擊系統（MRC）在美國和菲律賓聯合演習中進駐菲律賓，引發中國強烈抗議。

克拉克指出，透過演習與作戰概念驗證的最新評估顯示，設立多領域司令部，並將多領域特遣隊納入更高層級指揮體系，已是勢在必行，「這些新司令部是在既有的印太與美國陸軍太平洋體系之上的額外編制，伴隨而來的是新增任務與預算」。

據報導，美國陸軍2026財政年度預算案已反映部分用於建置這些司令部的追加經費。

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