海軍大岡艦曾參與原子彈測試 7/1與永陽艦同時除役

海軍大岡艦。（海軍提供）〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍艦隊指揮部今（1）日上午在高雄市新濱碼頭，舉辦永陽艦及大岡艦除役典禮。永陽艦為遠洋掃雷艦，已有71年歷史，平時主要負責重點海域海底探測與資料蒐整、執行獵（掃）雷作業；大岡艦則是「高齡81歲」，平時主要負責南、北區拖帶及搜救任務，並支援射擊靶勤。

海軍資料指出，大岡艦原屬美軍遠洋拖船，1944年下水，隸屬太平洋艦隊，曾參與原子彈測試「十字路口行動」，在美國除役後，台灣於1991年接收、啟封，1992年成軍。

大岡艦戰時擔任海難救助艦，負責拖帶失去動力的海上艦艇、協助搜救遇難人員，平時主要負責南、北區拖帶及搜救任務，並支援射擊靶勤，曾多次執行漢光演習及救難任務。

請繼續往下閱讀...

海軍永陽艦。（海軍提供）永陽艦原為美軍名遠洋掃雷艦，1954年成軍，後來擔任美國後備軍人訓練艦；台灣於1995年接收、成軍，戰時執行水雷反制作業及安全航道開闢任務，平時負責重點海域海底探測與資料蒐整、執行獵（掃）雷作業，並支援責任區內緊急災害（難）防救任務，曾多次執行漢光演習及聯興操演任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法