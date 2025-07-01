獨家》8週新兵訓練 中研院、國防大學研究：提高逾7％上戰場意願

中研院政治所研究員吳文欽在國防部同意下，去年針對義務役男調查，發現不論4月義務役期或1年義務役期，只要接受8週新訓，都能提高保家衛國意願。（資料照）〔記者楊媛婷／台北報導〕國軍義務役期自去年元旦起從4個月恢復到1年，新兵訓練也從5週延長到8週，隨著義務役期改變，國軍去年夾雜役期4個月與1年的役男，中研院政治所研究員吳文欽與國防大學教授傅文成帶領研究團隊，共同調查各新訓中心超過千名的新兵役男，發現接受8週新訓後，役男都會提高上戰場意願。

為強化戰力，我國2023年12月宣布推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，自2024年元旦起，義務役期從4個月恢復到1年，也就是2005年1月1日後出生的役男，義務役期就為1年，我國規定18歲以上男性有服兵役義務。

吳文欽長期投入國人保衛國家的意願調查，因應役期調整，去年在國防部同意下，透過問卷方式調查各新訓中心超過千名年齡介於18歲到22歲的役男，欲了解軍事訓練對上戰場意願的影響。

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吳文欽在首屆中研院學術大會公布初步結果，新訓役男不論役期為4個月或1年，在接受8週新訓後，上戰場的意願較未受訓前提高7%到15%。

吳文欽表示，過去曾有文獻指出，國民經過軍事訓練，確實會影響抗敵意志，這次調查也呼應這份文獻，透過這次調查可得到防衛意志取決於國家認同、國家光榮感等共同體意識，還有抵抗能力、成本、成功率等，以及捍衛的對象與目標等許多因素，而可以確認的是，接受新兵訓練確實可增加防衛意志。

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