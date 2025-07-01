【影】中國雙航艦訓練畫面曝光 海上補給、戰機起降、夜航樣樣來

The Chinese Navy's Liaoning and Shandong carrier groups have successfully completed their far-sea combat-oriented training and returned to their homeports. pic.twitter.com/bVupNcceUq — ChinaNavy （@China_Navy） June 30, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍在5月底、6月初期間，先後出動遼寧號、山東號航空母艦，在日本東南隅實施遠海聯合訓練，全程動態由日本防衛省緊盯；根據日方統計，雙航艦在出動期間的艦載機起降總數達到1120架次，其中又以突穿第二島鏈的遼寧艦為多。對此，中國解放軍海軍官方昨（30）日發布訓練影片，可見雙航艦除實施艦載機起降，也執行了海上補給、夜航等任務，強化全天候作戰能力。



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中國解放軍海軍艦載機殲-15，上月在雙航艦遠海訓練期間，準備自甲板起飛實施巡邏任務。（中國海軍官方X帳號 @ChinaNavy）

中國解放軍海軍官方社群昨日發布的影片指出，旗下兩艘主力航艦「遼寧號」（舷號16）、「山東號」（舷號17）日前在西太平洋實施遠海戰備訓練期間，頻繁實施「殲-15」戰機的甲板起降訓練，可見飛行員以手勢和甲板人員確認後，便實施滑跳起飛；另有夜間起降訓練、航艦海上補給及艦載直升機物資吊掛等課目。解放軍表示，透過海、空聯合訓練，雙航艦官兵將得以提升實戰能力。

殲-15戰機放下補繩鈎，準備降落在航艦甲板上。（中國海軍官方X帳號 @ChinaNavy）折起機翼、停置於航艦甲板兩側的殲-15戰機。（中國海軍官方X帳號 @ChinaNavy）

對此，日本防衛大臣中谷元上（6）月20日指出，中國此次訓練凸顯解放軍有意強化航艦的海、空聯合戰力，使其作戰範圍拓展至太平洋，邁向「藍水海軍」；日本防衛省統合幕僚監部統計則指出，從5月25日至6月22日止，雙航艦起降次數合計來到1120架次，遼寧艦佔約700次、山東艦佔420次，實施範圍均在鄰近日本東南島嶼的西太平洋一、二島鏈間，引發鄰國關注。

日方統計，自5月下旬至6月下旬間，中國「遼寧號」、「山東號」兩艘航艦的艦載機起降次數達1120次，其中以較早出航的遼寧號為多，達700架次。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

外媒「Naval News」日前報導則分析，此次訓練不只創下解放軍航艦首度「突穿」第二島鏈的紀錄，作實其正建構能阻止美軍干預的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。另一方面，我國國防部2023年「中共軍力報告書」也曾示警，預期解放軍會具備第二島鏈內作戰能力。

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