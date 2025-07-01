海馬士系統與國造機、艦並陳 國軍漢光41號臂章設計「很台灣」

總統賴清德6月26日主持的「全社會防衛韌性委員會」中，首度曝光的漢光41號演習專屬臂章。（本報資料照；總統府提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年每逢重大戰、演訓，多會設計專屬臂章供操演官兵留念，而本月登場的「漢光41號」實兵演習專屬臂章，也在日前的全社會防衛韌性委員會中曝光。細看這枚漢光41號演習臂章，除了國造IDF戰機、沱江級巡邏艦，陸軍最新的海馬士多管火箭系統也在其中並陳，展現精實國防戰力外，整體的「台灣感」也更勝去年漢光40號演習臂章設計。

這枚「漢光41號」實兵演習臂章上（6）月下旬在「全社會防衛韌性委員會」首度曝光，全彩、低視度兩版本中，寫著斗大的「漢光」和「GUARDIAN OF DEMOCRACY」（民主衛士）字樣；值得一提的是，臂章上不只繡有空軍IDF戰機、海軍「沱江級」巡邏艦，本（7）月將成軍的陸軍「海馬士」多管火箭系統也在其中，清楚傳達國軍捍衛民主自由的堅毅精神。

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今天的漢光41號演習臂章，除納陸、海、空三軍主力裝備外，還加入了台灣本島、玉山兩大在地元素，強化呼應國軍守護民主自由、遂行國土防衛作戰的精神。（取自中華文化總會官方Facebook）

此外，今年的漢光41號演習臂章，還加入台灣本島、玉山兩大元素，讓這枚臂章的在地感更勝去年漢光40號演習的金黃色盾牌臂章，切合國軍恪遵職守，遂行國土防衛作戰的任務核心。

總統賴清德去年在漢光40號演習期間，曾赴花蓮佳山基地視導多項演練，期間更展示當年設計的專屬紀念臂章，凸顯紀念意義。（取自賴清德官方Facebook）

國防部今（1）日表示，「漢光41號」實兵演習將於7月9日至18日登場，屆時將依作戰三大進程想定，分為灰色地帶襲擾、平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等環節。

另一方面，為求演習實戰化，國軍也將在本次演習想定中國解放軍登陸場景、我空軍僅有局部空優情境，結合防衛韌性演習爭取空間、時間縱深，演練持久作戰。

7月9日至18日的漢光41號實兵演習，將依三大作戰進程想定，逐步展開實兵驗證。（本報統整；記者劉宇捷製圖）

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