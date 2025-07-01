打擊伊朗、加薩後補上庫存 以色列向美增購7125組炸彈導引套件

圖為以軍多架F-15I戰機，日前攜掛多枚JDAM精準導引炸彈，編隊前赴伊朗德黑蘭地區打擊的畫面。（以色列空軍官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）美東時間6月30日公告，以色列將向美國採購7125組炸彈用的精準導引套件，強化自衛能力；半個月前，以國總理納坦雅胡宣布發起「雄獅崛起」行動，打擊伊朗境內戰略設施、據點、裝備和軍方將領，日前則再向加薩開火。由於納坦雅胡下周將訪美，此項軍售的用意也發引外界臆測。

美國安合局軍售公告指出，以色列此次共向美國採購7125組「聯合直攻彈藥」（JDAM）套件，其中3845組適用於「BLU-109」2000磅炸彈的KMU-558B/B精準導引套件，另外3280組KMU-572F/B套件，則可整合500磅Mk82炸彈彈體。上述兩項彈藥零組件附帶美方相關後勤、技術支援，全案粗估金額達5.1億美元（約新台幣146.65億元）。

請繼續往下閱讀...

圖為機腹攜掛4枚GBU-31精準導引炸彈的以色列F-15I戰機。（以色列空軍官方X帳號）

BLU-109 2000磅炸彈是Mk84型通用炸彈衍生的強化型穿透彈，用以打擊地下碉堡等強化設施，Mk82則為美軍500磅級通用炸彈，其強化版本為BLU-111；不過，無論Mk系列還是BLU系列彈體，都可結合JDAM套件，升級為具備GPS/INS雙模式導引的精準打擊武器。

而在上月26日，以色列空軍在官方社群上發布了一組多架F-15I戰機，掛載對地炸彈打擊伊朗的畫面，展現其先進、充沛的空優戰力；以國空軍雖未說明部署的彈藥型號，但可研判這些彈藥均屬可精準打擊的「聯合直攻彈藥」。

BLU-109為Mk84型2000磅炸彈的鋼化衍生型，用於打擊地下碉堡的特殊強化設施，並可加裝JDAM導引套件具備精準打擊能力。（美軍DVIDS網站）

對此，《美聯社》今（1）日報導指出，以色列此次軍購金額雖小，但這些裝備是該國在打擊伊朗、加薩行動時運用的主要武器之一，該報導也引述軍售公告文字指出，這筆軍售旨在協助以色列提升自我防禦，「同時滿足美國的國安利益」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法