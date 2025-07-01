「漢光41號」演習極限練兵 模擬國軍僅有部分空優、要打持久戰

陸軍澎防部M60A3戰車在去年度「漢光40號」演習期間實彈射擊。（資料照，澎防部提供）〔記者吳哲宇／台北報導〕「漢光41號」實兵演習將於7月9日至18日登場，國防部今日舉行例行記者會，說明演習想定細節，將區分灰色地帶襲擾、平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等環節。其中，為求演習實戰化，軍方已想定中國解放軍登陸場景，我空軍僅能保持局部空優，並須強化全民防衛韌性，換取空間、時間縱深，進行持久作戰。

國防部表示，演習想定規劃自灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰各項軍事行動與軍民整合作為。

在平戰轉換及備戰部署部分，國防部表示，為肆應敵情威脅挑戰，演習想定向前延伸至應對灰色地帶襲擾，依國軍戰備規定，演練立即備戰操演、提升加強戒備及平戰轉換機制，誘導三軍部隊遂行各項備戰部署工作，以應對共軍犯台可能行動威脅。

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「漢光41號演習」整合「2025城鎮韌性演習」將於7月9日至7月18日登場，現階段進程資訊報你知。（資料照，記者劉宇捷統整製圖）聯合反登陸階段，國軍設定中國解放軍聯合火力打擊與登陸船團海上航渡場景，國軍以保持區域局部空優，遂行要域飛彈防護為重點，並藉聯合情監偵手段建構擊殺鏈，遂行海、空協同及遠距精準打擊，對敵登陸作戰之關鍵戰力進行有效攻擊。

濱海暨灘岸戰鬥階段，國防部規劃，模擬共軍對台發起登島作戰，三軍兵力依作戰任務編組，聯合遂行濱海打擊、近岸防禦、反空（機）降、要域火殲及城鄉守備等關鍵行動，檢視聯合作戰整體效能。

縱深防禦階段，國軍想定，共軍地面部隊持續向內陸突入，本島各作戰區結合縱深地區城鎮、地形優勢布設多重阻絕，遂行逐次抵抗作戰，並持續以聯合火力對突入敵軍、港口、機場行政下卸部隊及後續登陸船團實施打擊，檢視重層縱深防禦部署具體作為。

持久作戰階段，國軍藉衛戍作戰及核心防衛確保各要域安全，另由部會主導進行「2025 城鎮韌性（防空）演習」，演練關鍵基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等重要課目，提升整體社會防衛韌性。

國防部表示，「欲求和平，必先備戰」，國軍將運用本次演習所獲經驗，持續落實組織編裝革新、武器裝備籌獲與各項備戰整備工作，提升防衛作戰成功公算，以實際行動展現自我防衛決心及能力。

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