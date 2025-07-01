海馬士也要極音速能力！ 美研製「黑鬍子」精準彈藥更廉價也飛更快

圖為「黑鬍子」極音速打擊彈藥裝設於海馬士系統情形，主要填補PrSM飛彈與「遠程極音速武器」間的中程極音速打擊任務需求。（圖片取自@OSINTWarfare的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕作為新一代打擊平台，美國海馬士多管火箭系統已整合多款火箭彈與精準打擊飛彈，如今，美軍正在規劃測試新的「黑鬍子」極音速打擊彈藥，並選用海馬士作為先期整合的發射平台，目標建立低成本、易量產、快速接裝的中程精準彈藥，以填補遠距極音速飛彈（LRHW）及PrSM打擊飛彈之間的需求；我國近年亦接裝了海馬士系統，「黑鬍子」的研發也使我國未來打擊能力有了想像空間。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國陸軍已在2026年的預算中，申請2500萬美元（約新台幣7.3億元）資金，用以推動「黑鬍子」（Blackbeard GL, 陸射中程極音速武器系統）的整合與驗證作業，該筆預算計畫將完整彈體與發射筒（AUR+C）構型，整合進整合至現有的MFOM（多管火箭系統家族）與海馬士發射平台中，並支持後續的射擊測試、軟體驗證與發射器相容性整合，確保系統能在現有平台上快速部署。

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根據美軍提交的預算說明文件，「黑鬍子」極音速打擊彈藥，並非設計來取代「遠程極音速武器」（LRHW），而是定位於中程打擊任務；其目標是在成本大幅降低的前提下，達到「精準打擊導彈」（PrSM）第四階段約80%的性能，建立廉價、易量產、簡化版的極音速彈藥。

「黑鬍子」被視為一種快速且經濟的替代方案，因為新的PrSM計畫搭載衝壓發動機，但開發較慢。「黑鬍子」在定位上，主要填補PrSM飛彈與「遠程極音速武器」間的中程極音速打擊任務需求，而其最終目標實為納入美軍未來的自主打擊平台「多領域共通自主發射器」（CAML）中，該系統主打無人化、自主化操作能力。而與海馬士系統的整合需求，主要是為提供立即且易部署的作戰方案，美軍目標在2028年前將「黑鬍子」交付前線部隊。

根據開源資訊補充，「黑鬍子」採用具尋標器的極音速導引技術，能夠打擊時效性強與加固防護的目標，並從現有的陸軍發射平台發動快速機動打擊，其高生存率、量產性與快速部署特性，是現有大型極音速武器的輕量、戰術級補充方案，未來將擔任戰區快速打擊的關鍵角色。

圖為我國新接裝的海馬士火箭系統於今年首度公開射擊訓練彈。（資料照）我國亦向美採購29套海馬士火箭系統、84枚ATACMS飛彈和2套模擬器，目前第一批11套系統、64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS）已到貨，並完成首次訓練彈射擊，規劃在本月成軍；第二批18套系統、20枚ATACMS和精準火箭彈，則管制於明（2026）年全數獲得。若「黑鬍子」獲得美軍普及運用，後續是否成為我國後續採購的潛在彈藥，值得觀察。

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