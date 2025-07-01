英軍攔截俄Su-27戰機 赫見俄機漆上象徵勝利的「Z」字符號

被部署到波蘭北部馬爾堡空軍基地的英國皇家空軍「颱風」戰鬥機，日前升空攔截諸多俄國軍機。圖中的An-30運輸機（後）仍帶有早期協助執行歐洲任務的標記。（圖片擷取自英國空軍的Ｘ帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕英國皇家空軍日前展開名為「棋子行動」（Operation Chessman）的北約前進部署任務，與瑞典軍機一同前往波蘭北部的馬爾堡（Malbork）空軍基地。從英國釋出的行動照片可見，多架不同型態的俄軍飛機在今年6月被攔截，其中不乏漆上「Z」字符號的Su-27戰機，這個符號是俄軍對烏克蘭發動特別軍事行動後，象徵「勝利」的符號，不過以往多見於車輛之上。



根據軍聞網站《The Aviationist》報導，作為加強空中警戒措施的一部分，英國皇家空軍「颱風」戰鬥機（EF-2000）和瑞典的「獅鷲」戰鬥機（Jas-39），日前被前進部署到波蘭北部的馬爾堡（Malbork）空軍基地，光是在6天內，就有15架俄羅斯軍機被「颱風」戰鬥機攔截；英國皇家空軍也在其社群媒體發布攔截俄國軍機的影像。

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值得注意的是，在英國皇家空軍所發布的俄機影像中，一架Tu-142反潛機正由Su-27戰鬥機護航，而這架伴飛的Su-27於座艙後方，漆上了顯眼的白色「Z」字，其最初為代表「西部軍區」（Zapad）的意思，後來成為象徵「特別軍事行動」的勝利符號，也是俄國儎具上的識別方式之一；不過，這個符號先前多適用在戰車、裝甲運兵車及運輸卡車上，如今也出現在了軍機上。

一架Tu-142反潛機（後）正由Su-27戰鬥機（前）護航，而這架伴飛的Su-27於座艙後方漆上了顯眼、象徵勝利的白色「Z」字符號。（圖片擷取自英國空軍的Ｘ帳號）

此外，英國皇家空軍發布的另一張照片顯示，1架颱風戰鬥機正攔截1架俄軍的An-30運輸機，而這架運輸機並未漆上紅星符號，而是以俄羅斯國旗代替，機身側邊還留有「Open Skies」的字樣，報導指出，這是歐洲開放天空任務的標記，在俄羅斯退出協議之前，該飛機曾在歐洲上空執行偵察飛行。

還有一張照片顯示，1架俄軍的Su-24攻擊機低空飛越美國補給艦前方。報導說明，當時2架「颱風」戰機升空，辨識出2個正在離開俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）空域的不明目標，雷達發現後，很快就確認是武裝的Su-24M攻擊機，其中一架還正在低空飛越美國海軍「威廉．麥克萊恩」號後勤補給艦，挑釁意味濃厚。

另一張照片顯示，1架俄軍的Su-24攻擊機低空飛越美國補給艦前方。（圖片擷取自英國空軍的Ｘ帳號）

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