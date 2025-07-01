俄國稱全面控制烏克蘭盧甘斯克 普廷拒談判只要地盤

俄羅斯總統普廷堅拒停火要求，堅持掌控烏克蘭四個非法併吞地區，包括最新宣稱全面佔領的盧甘斯克州，圖為他在克里姆林宮主持會議畫面。（美聯社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯扶植的盧甘斯克占領區官員帕塞尼克（Leonid Pasechnik）6月30日聲稱，俄軍已全面掌控烏克蘭東部的盧甘斯克州，若此說法獲得證實，將是俄羅斯非法併吞烏克蘭四個州以來，首次徹底佔領其中一個州。烏克蘭方面尚未對此表態，但消息一出，再度打擊西方斡旋和平的努力。

《美聯社》報導，帕塞尼克在俄國官媒節目中表示，「就在兩天前，我收到報告指出，俄軍目前已控制百分之百的盧甘斯克地區。」俄國總統普廷雖不斷宣稱願意停火談判，卻堅持要完全掌控四個被非法併吞的地區，包括盧甘斯克、頓內次克、赫爾松與札波羅熱，顯示其和談意願虛多於實。

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德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）同日訪問基輔，強調德國將協助烏克蘭加速武器生產，「讓烏克蘭能以更強硬立場進行和平談判」。他批評普廷所謂的「談判」，根本是「赤裸裸的嘲諷」。此行也有德國國防工業代表隨行，顯示雙方正推動防務合資計畫。

烏克蘭戰場局勢日益嚴峻，尤其在東部前線上，烏軍人力與火力皆告吃緊，國際軍援成為撐住防線的關鍵。瓦德福表示：「我們希望透過建立合資企業，協助烏克蘭快速生產自衛所需武器，這是對現有軍援的延伸，雙方都能受益。」

俄軍對烏克蘭的空襲行動仍在升高。烏國空軍指出，俄軍在6月30日深夜，出動多達107架「見證者」（Shahed）無人機與誘餌機攻擊各地，東北部哈爾科夫地區傳出兩名平民喪生、另有8人受傷，其中包括一名6歲孩童。美國戰爭研究所分析，俄方正透過「密集化空襲組合」，試圖壓垮烏軍防空系統。

儘管烏克蘭持續呼籲德國提供「金牛座」（Taurus）長程飛彈，但柏林當局仍因顧慮引爆北約與俄國的直接衝突而遲未點頭。不過，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）5月曾承諾，將協助烏克蘭發展自有的長程打擊能力，避免受制於西方限制。

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