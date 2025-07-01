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南韓加購第二批KF-21戰機 40架新機2028年交軍

2025/07/01 15:46

圖為南韓空軍飛官今年4月駕駛KF-21戰機，與阿聯酋空軍空戰中心指揮官努艾米同乘的情形。（南韓航太工業官網）圖為南韓空軍飛官今年4月駕駛KF-21戰機，與阿聯酋空軍空戰中心指揮官努艾米同乘的情形。（南韓航太工業官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓歷時20年研發的首款國造戰機KF-21「獵鷹」，原型機於過去3年完成飛行測試後，南韓軍方去年先採購20架新機「試水溫」；隨著全機設計、產線步入正軌，製造商南韓航太工業（KAI）近日宣布再獲20架、價值近2.4兆韓圜的新一輪合約，預計3年後陸續出廠交軍，使得該型機的總採購數量增至40架。

《韓聯社》上月26日報導指出，本次合約由南韓航太工業與南韓國防部防衛事業廳（DAPA）簽約，將追加採購20架KF-21戰機及後續技術支援，總金額達2兆3千9百億韓圜（約新台幣472.74億元）。

韓華航太將於2028年底前，共計為南韓空軍的40架KF-21戰機生產80具F414發動機。（韓華航太官網）韓華航太將於2028年底前，共計為南韓空軍的40架KF-21戰機生產80具F414發動機。（韓華航太官網）

報導指出，南韓防衛事業廳去年3月批准南韓空軍5年內籌獲40架KF-21戰機的建軍規劃後，同年6月便簽約採購20架同型機，預計明（2026）年下半年起陸續出廠交軍，接替退役的F-4「幽靈」，以及即將屆壽的F-5兩型戰機；本次拍板的第二紙、20架採購合約，則將總採購數量提升到40架，滿足南韓空軍2028年所設定的目標。

與此同時，韓華航太也在6月26日宣布，2028年底前將生產80具F414發動機，確保40架KF-21戰機的「心臟」能如期到位。

波蘭空軍日前利用參觀南韓FA-50PL攻擊機產線的空檔，試乘了現正量產中的KF-21戰機。（南韓航太工業官網）波蘭空軍日前利用參觀南韓FA-50PL攻擊機產線的空檔，試乘了現正量產中的KF-21戰機。（南韓航太工業官網）阿聯酋空軍空戰中心指揮官努艾米（Azan Al-Nuaimi）今年4月同乘體驗KF-21戰機。（南韓航太工業官網）阿聯酋空軍空戰中心指揮官努艾米（Azan Al-Nuaimi）今年4月同乘體驗KF-21戰機。（南韓航太工業官網）

截至目前為止，KF-21戰機除獲南韓空軍採用外，上月重啟合作的印尼、菲律賓、祕魯，以及阿聯酋（UAE）、曾派員試乘的波蘭等國家，都曾對此機種表達一定興趣，若後續量產順利，「獵鷹」也有望再向外輸出，成為該國軍工業新一波的成長動能。

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