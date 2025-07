以色列的「幽靈」？ 伊朗驚現神秘匿蹤無人機殘骸

涂鉅旻/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕一架外型酷似先進匿蹤偵察機的不明無人機,近日被發現墜毀在伊朗內陸深處,其神秘的來源與任務目的,引發了外界的高度關注與多方揣測。根據軍事新聞網站《Defence Blog》6月28日報導,這架無人機具備低可偵測性特徵,並搭載了情報、監視與偵察(ISR)感測系統,其殘骸畫面在社群平台X曝光後,引爆各界熱議。

根據網路上流傳的影像顯示,這架無人機採用了「飛翼」構型,發動機置於機尾,機身下方則裝有光電偵察球。其機體具有不尋常的非對稱輪廓,機身上的標示僅有一組序號「8373」。伊朗消息人士推測,這架無人機可能是遭到電戰干擾,或自身技術故障而墜毀。

請繼續往下閱讀...

這架無人機的歸屬,成為各方猜測的焦點。部分伊朗軍事評論員認為,它可能隸屬於以色列Aeronautics公司「軌道者」(Orbiter)系列偵察無人機的某種衍生型號,該系列無人機廣泛用於偵察與目標的標定任務。觀察家指出,過去類似的無人機曾被用來監視伊朗防空系統。

然而,另一種理論也甚囂塵上,部分國防觀察家提出,這架無人機也有可能隸屬於伊朗,在執行任務期間,發生了誤擊自家無人機的「友軍誤擊」事件。

這篇報導指,不論真相為何,這架高科技無人機的殘骸出現在伊朗腹地,再次凸顯了中東地區上空,正上演著一場看不見的、高度技術化的電子與偵察對抗。

It seems on these photos from Iran the same unknown Israeli type of UAV, that was also shot down near Kashan.

this "8373" serial

and UAV downed near Kashan was with "8312" serialhttps://t.co/2AxIp1V1U3 pic.twitter.com/3pd74k8yS6