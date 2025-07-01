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以色列的「幽靈」？ 伊朗驚現神秘匿蹤無人機殘骸
涂鉅旻／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕一架外型酷似先進匿蹤偵察機的不明無人機，近日被發現墜毀在伊朗內陸深處，其神秘的來源與任務目的，引發了外界的高度關注與多方揣測。根據軍事新聞網站《Defence Blog》6月28日報導，這架無人機具備低可偵測性特徵，並搭載了情報、監視與偵察（ISR）感測系統，其殘骸畫面在社群平台X曝光後，引爆各界熱議。
從天而降的神秘訪客
根據網路上流傳的影像顯示，這架無人機採用了「飛翼」構型，發動機置於機尾，機身下方則裝有光電偵察球。其機體具有不尋常的非對稱輪廓，機身上的標示僅有一組序號「8373」。伊朗消息人士推測，這架無人機可能是遭到電戰干擾，或自身技術故障而墜毀。
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這架無人機的歸屬，成為各方猜測的焦點。部分伊朗軍事評論員認為，它可能隸屬於以色列Aeronautics公司「軌道者」（Orbiter）系列偵察無人機的某種衍生型號，該系列無人機廣泛用於偵察與目標的標定任務。觀察家指出，過去類似的無人機曾被用來監視伊朗防空系統。
然而，另一種理論也甚囂塵上，部分國防觀察家提出，這架無人機也有可能隸屬於伊朗，在執行任務期間，發生了誤擊自家無人機的「友軍誤擊」事件。
這篇報導指，不論真相為何，這架高科技無人機的殘骸出現在伊朗腹地，再次凸顯了中東地區上空，正上演著一場看不見的、高度技術化的電子與偵察對抗。
It seems on these photos from Iran the same unknown Israeli type of UAV, that was also shot down near Kashan.— Yuri Lyamin （@imp_navigator） June 28, 2025
this "8373" serial
and UAV downed near Kashan was with "8312" serialhttps://t.co/2AxIp1V1U3 pic.twitter.com/3pd74k8yS6