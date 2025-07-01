俄諜陰招！誘烏失業青年當「人肉炸彈」 影子戰爭升級

圖為一枚與烏克蘭青年奧列（Oleh）在任務中攜帶的同類型土製炸彈。可見炸藥中混有大量螺絲與釘子，旨在引爆時擴大殺傷範圍，其設計展現了俄羅斯影子戰爭手法的致命性。（圖：烏克蘭國家安全局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》調查報導，俄羅斯情報機構正利用社群平台，招募毫不知情的烏克蘭年輕人充當一次性人肉炸彈，將其在烏克蘭的影子戰爭陰險升級。19歲青年奧列（Oleh）在Telegram接下一份日薪高達1000美元（約新台幣2.9萬元）的差事，原以為只是到西部大城里夫內（Rivne）的警局潑漆，未料打開背包時，卻驚見一枚綁著手機的土製炸彈。

烏克蘭國家安全局（SBU）證實，此類攻擊是俄方精心策劃的新型態破壞。SBU發言人傑赫佳連科（Artem Dekhtiarenko）指出，俄國自去年春天起先是唆使縱火以製造動亂假象，但自2023年底起策略顯著升級，改為大規模招募人員放置炸彈。一名執法部門消息人士透露，至今已有超過12起攻擊造成執行者自身傷亡。

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俄方的招募網絡極其隱密，他們透過Telegram上的匿名「管理人」接觸失業或急需用錢的年輕人。起先會以拍攝照片等小任務給予加密貨幣酬勞，待目標上鉤後，便會利用偽裝、利誘，甚至駭取私密照等方式威脅勒索，迫使對方執行更危險的任務。

以奧列的案件為例，因剛為人父而急需用錢的他，找來好友謝爾希（Serhiy）同行。兩人奉指示取回背包後，管理人便透過電話遙控，引導奧列走向人潮擁擠的警局入口。幸而奧列在最後一刻起疑查看，驚覺是炸彈後立刻向警方求助。早已全程監控的SBU探員隨即上前將兩人制伏。

SBU事後透露，背包內裝有兩枚炸彈，其中一枚不僅填滿螺絲與釘子，更裝有鏡頭，供管理人即時監控並遙控引爆。若非SBU及時以技術手段阻斷引爆訊號，奧列與現場眾多警民恐將一同命喪黃泉。

SBU表示，自今年初已逮捕超過700名涉案者，其中四分之一為青少年。這起事件也引發歐洲情報界的憂慮。一名烏克蘭執法官員警告：「烏克蘭是俄羅斯傳統與混合戰的試驗場。他們在此測試網路攻擊、縱火與鐵路破壞，成功後就會輸出到西方國家。」對奧列與謝爾希而言，雖然保住一命，卻將面臨最高12年的刑期。奧列在獄中接到女友分手的電話，而他的父母也只簡短地痛罵：「你是個白痴。」

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