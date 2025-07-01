中國罕見公布雙航艦訓練細節 宣稱「模擬公海對抗、探索作戰應用」

中國解放軍昨（30）日宣布，兩艘航艦已返回港口，完成遠航海實戰化訓練，並宣稱已積極探索航艦特遣部隊的作戰應用，同時進行進行協同公海對抗演習。（圖片來源：新華社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國「遼寧號」、「山東號」航艦上月在日本南方的菲律賓海動作頻頻，並合併執行雙航艦演練。中國解放軍昨（30）日宣布，兩艘航艦已返回港口，完成遠航海實戰化訓練，並宣稱其已積極探索航艦特遣部隊的作戰應用，同時取得有關綜合海戰的新研究成果，這也是他們第二次雙艦演練公海對抗場景。

中國雙航艦遠航歷時約一個月，引發區域國家高度戒備，中國解放軍昨日發布官方新聞表示，中國遼寧艦和山東艦編隊已完成「遠海延長戰備訓練任務」並安全返回港口。中方宣稱，此次演習旨在積極探索航艦特遣部隊的作戰應用，並報告稱，演習取得了有關綜合海戰的新研究成果；這是繼去年進行類似的雙航艦演習之後，中國第二次同時部署兩艘航空母艦，進行協同公海對抗演習。

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此次雙航艦演習亦聯合相關軍兵種兵力，進行互為假想敵的實兵對抗演練，同時完成偵察預警、防禦反擊、對海突擊、空中防衛，以及艦載機晝夜連續戰術飛行等訓練科目。（圖片來源：新華社）

中方新聞稿也罕見地詳細說明了航艦訓練內容，並公布諸多照片。解放軍海軍表示，這次遠海訓練兩支航艦編隊秉持實戰化、聯合作戰與聯合演訓的原則，前推至西太平洋海域，聯合相關軍兵種兵力，並以此互相模擬為假想敵的實兵對抗演練，同時完成偵察預警、防禦反擊、對海突擊、空中防衛，以及艦載機晝夜連續戰術飛行等訓練科目。

山東艦上的殲-15戰機準備滑跳起飛。（圖片來源：新華社）

中國航空母艦編隊進行海上補給。（圖片來源：新華社）

新聞稿指出，訓練期間外軍」艦、機多次進行抵近偵察與跟監，編隊全程保持高度戒備、維持隨時可應變的作戰狀態，並多次發動艦載機緊急起飛；中方稱，此次訓練任務是依據年度計畫所實施的例行性訓練，旨在有效檢驗部隊的聯合訓練成效，並提升維護主權、安全與發展利益的整體能力。

參與遠海訓練的055型飛彈驅逐艦「延安艦」。（圖片來源：新華社）

由於中國雙航艦演訓靠近日本周遭海域，因此日本自衛隊皆時刻派遣機、艦監控編隊動態，根據日本防衛省紀錄，遼寧號航艦一路往東航行，推進至太平洋第二島鏈，而山東號航艦則環繞沖之鳥島（我稱沖之鳥礁）的經濟海域一周，最終兩艦於菲律賓東方外海會合，一前一後組織聯合演訓，直至約6月20日許，兩艘航艦皆遠離日本海域。根據日本防衛省統合幕僚監部統計，中國兩艘航空母艦自5月下旬相繼出動以來，至6月25日左右，已在日本周邊海域執行艦載機起降約1120架次。

圖為中國殲-15戰機降落航空母艦。（圖片來源：新華社）

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