英雄還是砲灰？金正恩親為600戰死士兵覆旗 揭露援俄真相

北韓官媒6月29日播出畫面顯示，領導人金正恩親自在一場文藝演出中

，悼念於俄烏戰場陣亡的北韓士兵，畫面中他為覆蓋北韓國旗的棺木致意。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓官方媒體首度播出領導人金正恩親自主持儀式，悼念派赴烏克蘭協助俄羅斯作戰陣亡的士兵。根據《法新社》1日報導，畫面顯示，金正恩為覆蓋著國旗的棺木致哀，將陣亡者塑造為國家英雄。與此同時，南韓國防部同日表示，目前尚未發現北韓有進一步派兵的跡象。

擁核的北韓在俄羅斯入侵烏克蘭超過3年期間，已成為俄國主要盟友之一。平壤不僅運送了至少數千名部隊，還提供了大量貨櫃的武器，協助克里姆林宮將烏克蘭軍隊逐出庫斯克（Kursk）地區。

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這場在平壤舉行的悼念儀式，是為了紀念兩國簽署包含共同防禦條款的軍事協定一週年，俄羅斯文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）亦出席。官方的朝鮮中央電視台播出的畫面顯示，金正恩顯得情緒激動，並在儀式中親手將一面北韓國旗，覆蓋在其中一具棺木上。

轉播影片中還穿插了北韓士兵在戰場上的畫面，並附上「喔，我的英雄們，我祖國閃亮的星辰」以及「為捍衛榮譽而毫不猶豫獻出生命者，如燦爛星光般閃耀」等字幕。現場的北韓與俄羅斯官員在觀看致敬影片時，皆被拍到落淚畫面。此外，報導中還展示了一份據稱由金正恩親筆簽署的文件，內容顯示他在2024年末「批准了解放庫斯克的作戰計畫，並向特種作戰部隊下達攻擊命令」。

根據南韓國會議員李成權引述首爾情治機關的資訊，約有600名北韓士兵為俄羅斯作戰陣亡，另有數千人受傷，李成權上週曾表示，北韓最快可能於本月再度增派部隊。然而，這項說法與南韓國防部1日的評估形成對比，後者指出，北韓軍隊正處於夏季訓練期，部分前線部隊也在進行年中演習。

值得注意的是，金正恩此次是與他被外界廣泛視為可能接班人的女兒金主愛（Kim Ju Ae，譯音）一同出席。北韓直到今年4月，才首度證實向烏克蘭戰場派遣部隊，並承認有士兵在戰鬥中陣亡。

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