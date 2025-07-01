城鎮韌性演習防空警報響不能只躲進室內 民防、賣場人員將引導避難

彰化高鐵站在去年度萬安演習期間，模擬遭敵飛彈襲擊與民眾避難情境。（資料照，記者陳冠備攝）〔記者吳哲宇／台北報導〕政府單位將於今年度「漢光41號」演習期間，推動首度整合「萬安演習」與「民安演習」的「2025城鎮韌性演習」，其中防空警報、疏散避難及交通管制將深入公共運輸、生活消費和機關場所，其中賣場的管制區域內商家將暫停營業，相關民防團和賣場人員都會協助民眾避難，民眾不能在室內繼續用餐或購物。

國防部今日召開漢光演習說明記者會，全動署人力動員處處長朱森村表示，關於民眾生活消費場域，例如賣場等處的防空演習，在當日演習管制區，相關營業活動會暫時停止。停止的時間會由賣場的相關員工引導民眾就近避難；救濟站相關演練由衛福部規劃，主要是以住居所遭到敵空襲之後，透過設置救濟站短暫安置遠離居住地的民眾，包含從登記、安撫民眾、給予生活照護等，會由衛福部進行相關規劃。

另外，本次防空警報涉及桃園機場的公共運輸場域，朱森村表示，城鎮韌性防空演習是希望擴大全民參與，但將生活作息降低到最小影響程度，因此，在機場候機的旅客，並不受演習管制，但下機的旅客需要配合管制。其次，因為機場範圍非常大，會有機場內的相關民防團隊及機場員工，協助引導民眾避難，並配合演習的管制。

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國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，國軍在各項科目的設計上，均會按照威脅制定各部隊的演練項目，因此，桃園國際機場和各重要機場都是敵軍可能攻陷的主要目標，國軍在科目設計和部隊的調動運用，都不會排除這幾個地點的相關規劃，所以不管是地面部隊還是防空掩護，都會納入設計。



朱森村強調，防空警報疏散避難、交通管制，是管制區內的民眾都要配合辦理；各縣市擇定下轄3個行政區，進行重點驗證的區域，民眾才需要確實進入防空避難設施。

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