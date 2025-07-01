彰縣7/15防空演習長達1.5小時？ 縣警局：依舊實施30分鐘

彰化縣警察局外觀。（資料照，記者湯世名攝）〔記者湯世名／彰化報導〕今年中部5縣市城鎮韌性（防空）演習（昔萬安演習）將在7月15日登場，網路盛傳，今年防空演習時間從下午1點半到3點，並非往常的30分鐘；彰化縣警局今（1）日對此指出，防空演習仍為30分鐘，屆時下午1點半將進行人、車管制，下午2點解除防空警報後，將進行為時1小時的毒化物外洩、傷患救護、救濟站開設等演練，全部時程加起來就是1個半小時。

根據政府單位今年演習規劃，中部地區（第5作戰區）城鎮韌性演習時程為7月15日，參與演習的縣市有台中市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣等7縣市，網路盛傳，今年的防空演習時間特別長，不是往常的30分鐘。

對此，彰化縣警局表示，15日下午1點半發放空襲警報，車輛停駛、人員就近疏散，民宅燈火、門窗管制，縣長王惠美與統裁官將至和美鎮視導防空疏散演練、民防防護演練；下午2點空襲警報解除後，人車恢復通行，他們將繼續至彰濱工業區視導「飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩外界救援演練」，然後再到和美高中視導「急救站傷患醫療演練」、「救濟站災民收容演練」。下午3點演習結束。

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