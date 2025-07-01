「雷射砲拚出口！」中國高調稱沙國實戰擊落21架無人機

中國電子科技集團（CETC）公布其「天盾」反無人機系統的實戰畫面，該系統整合了如圖所示的機動雷達車與雷射武器，意圖在全球軍火市場上挑戰西方產品。（圖：CETC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在全球反無人機防禦市場的激烈競爭中，中國正以高調的姿態展示其軍工實力。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，中國電子科技集團（CETC）近日在一場國際防務會議上，首度公開其「天盾」（SkyShield）整合式反無人機系統的詳細性能，並宣稱該系統已在一次沙烏地阿拉伯的實戰部署中，達成了攔截21架無人機、成功率100%的完美戰績。

在一張於會議現場展示的簡報投影片中，CETC明確標示，「天盾」系統在一次保護沙烏地「愛國者」飛彈陣地的行動中，成功攔截了21架來襲的胡塞組織（Houthi）無人機，達成「21發21中」的戰果，並附上被擊落的無人機殘骸照片佐證。儘管此一戰績尚未獲得沙國官方證實，但據信是指2022年針對吉達（Jeddah）附近基礎設施的一次攻擊。

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CETC的代表更在會上宣稱，該公司的反無人機解決方案，已出口至全球約20個國家，並已完成多次實戰評估。簡報中甚至出現了沙國軍事代表團與中方人員的合照，暗示了雙方在防空技術領域的緊密合作。

「天盾」系統被描述為一個模組化的整合防禦系統，結合了雷達與光學感測器進行偵測追蹤，再以電子干擾器和雷射武器進行攔截。其設計宗旨在於應對現代戰場上日益嚴峻的低空威脅，如偵查無人機與遊蕩彈藥（自殺式無人機）。

CETC明確表示，「天盾」是中國首款完全整合的、以出口為導向的反無人機產品，其市場目標是與西方的泰雷茲（Thales）、萊茵金屬（Rheinmetall）等軍工巨頭直接競爭。該系統不僅可用於軍事部署，也能保護機場、發電廠等關鍵基礎設施。

雖然CETC並未透露除沙烏地阿拉伯以外的具體買家，但近年來，中國製的反無人機系統已在中東、中亞與非洲等多個地區現蹤。該公司表示，將持續根據實戰數據對「天盾」進行改良，未來版本將整合更多的人工智慧模組，以提升目標識別與自主作戰的能力。

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