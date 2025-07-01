澳洲一輛小車即可載防空利器NASAMS 國軍採用哪種載具待「開箱」

澳洲陸軍的NASAMS今年5月試射AIM-9系列飛彈。（取自澳洲國防部網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕澳洲國防部今（1）日表示，澳洲陸軍5月進行「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）的實彈射擊訓練，成功驗證了AIM-9X「響尾蛇」短程防空飛彈的發射性能。有趣的是，澳洲將部分NASAMS裝載於四輪車輛上，使其可以超過100公里時速疾馳、部署。我國預計最快於今年迎接首套NASAMS，至於裝載於哪種載具之上，尚有待「開箱」揭曉。

澳洲陸軍的NASAMS今年5月試射AIM-9系列飛彈。（取自澳洲國防部網站）根據澳洲國防部今日發布消息，澳洲陸軍官兵5月於伍麥拉試驗場（Woomera Test Range），驗證NASAMS發射AIM-9系列飛彈實彈射擊，澳洲國防部強調，澳洲是全球唯三可藉此系統發射AIM-9飛彈的國家之一，且在這三個國家中，只有澳洲使用「高機動發射器」（high-mobility launcher）。

NASAMS可掛載AIM-9系列飛彈，或者射程更遠的AIM-120系列中程防空飛彈，操刀這次演訓的澳洲陸軍第16團自此之後，將可混合運用AIM-120、AIM-9飛彈，為地面防空部隊提供更多的作戰選項。另根據Defence Blog等軍聞網站報導，澳洲陸軍此次試射的飛彈，應最先進的AIM-9X。

澳洲陸軍一部分NASAMS裝設於「霍基」四輪甲車上，輕巧且具備機動性。（取自澳洲國防部網站）值得注意的是，澳洲陸軍將一部分NASAMS，裝載於澳洲自行研發的「霍基」（Hawkei）輕型多功能四輪甲車之上，這型四輪車輛的用途相當多元，可搭載12.7公厘機槍、標槍飛彈及NASAMS，用途相當廣泛，且600公里的最大作戰範圍，以及高達130公里的時速，都有助於軍備快速部署於關鍵位置。

多數操作NASAMS的國家使用拖曳式飛彈發射架，或者裝設於六輪、八輪卡車之上，也讓使用輕巧機動性載具的澳洲陸軍，顯得獨樹一格。值得注意的是，我國已確定在2034年以前，向美國引進3套NASAMS，首套預計最快於今年交付，但未來會裝設於何種載具之上，尚有待裝備抵台、「開箱」後揭曉。

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