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美軍砸81億續命「陸基版方陣快砲」 老將將守「最後防線」至2030年

2025/07/01 16:03

美軍陸基版「方陣快砲」（圖）是C-RAM系統的核心，能以高射速火神砲構成彈幕，攔截火箭與迫擊砲等威脅。（圖：美國陸軍）美軍陸基版「方陣快砲」（圖）是C-RAM系統的核心，能以高射速火神砲構成彈幕，攔截火箭與迫擊砲等威脅。（圖：美國陸軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在無人機與雷射武器成為戰場新寵的時代，一款經典的「老將」武器，再次證明其不可取代的價值。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，美國陸軍已與國防巨頭雷神公司（Raytheon）簽署一紙價值2.79億美元（約新台幣81.15億元）的合約，為其陸基版「方陣快砲」武器系統（LPWS），提供長達6年的管理與技術支援。

這份由美國陸軍合約司令部發出的合約，預計將執行至2030年7月，確保這款被譽為「最後防線」的經典武器，能持續在全球各地的美軍基地，擔負起關鍵的防禦任務。

陸基版「方陣快砲」是美國陸軍「反火箭、火砲與迫擊砲」（C-RAM）系統的核心打擊裝備。它是由海軍著名的「方陣近迫武器系統」（Phalanx CIWS）移植而來，其系統整合了高解析度的搜索與追蹤雷達、前視紅外線（FLIR）熱影像儀，能自動偵測、追蹤並鎖定來襲目標，再以核心的20公厘M61A1火神式格林機砲，進行全自動攔截。

這套系統的主要任務，是在極短的反應時間內，以每分鐘數千發的射速，在空中構成一道高密度的彈幕火網，藉此摧毀來襲的火箭彈、迫擊砲彈與火砲砲彈。

C-RAM執行夜間攔截任務。（取自雷神公司官網）C-RAM執行夜間攔截任務。（取自雷神公司官網）C-RAM系統自2005年首次部署以來，已在伊拉克、阿富汗等中東多個美軍前線基地獲得實戰驗證，成功攔截了數百次敵方攻擊，其可靠性備受肯定。

雷神公司位於亞利桑那州土桑市的廠區，將作為這項合約的主要支援中心，負責系統的設計監督、整合與全壽期後勤支援。這次的長期合約再次凸顯，儘管新式防空技術不斷湧現，但「方陣快砲」這種以飽和火力進行「硬殺」的傳統武器，在可預見的未來，依然是美軍軍火庫中，最值得信賴的最後一道防線。

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