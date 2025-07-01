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民眾拍「漢光演習」是否受罰？ 國防部：公開場域不處罰

2025/07/01 15:55

圖為中科院今年6月邀請媒體參與水面無人載具公開展示活動。（圖取自軍聞社）圖為中科院今年6月邀請媒體參與水面無人載具公開展示活動。（圖取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習將於7月9日登場，針對演習時民眾是否可以拍照？國防部聯合作戰計畫處長董冀星少將今日說明，若國軍在公開場域進行機動、運輸等，並不在相關法規的範疇內，所以不會處罰。

國防部今日召開記者會說明7月9日至18日舉行的「漢光41」實兵演習細節，這場演習共計長達10天9夜，雖然攸關保密的《軍事營區安全維護條例》8月1日才開始實施，但媒體依舊關注，若民眾拍攝國軍演訓內容是否觸法。

董冀星在記者會中表示，《軍事營區安全維護條例》所限制的範圍是「營區」，以及軍事演習區域，至於國軍部隊在公開場域做機動、運輸等，並不包在《軍事營區安全維護條例》，所以不會有相關處罰。

至於國軍在公開場合演練，若剛好位在民宅旁邊，民眾拍攝是否違法？董冀星進一步說明，除了公開場域，若國軍劃設特定演習區，會做相關公告禁止拍攝，如果是常態性阻絕設置、橋樑相關部署，是屬於公開場域，國防部會請國安單位分析，是否為24小時長時間的拍攝樣態；相關單位也會檢視外界有無對特定區域、裝備進行拍攝，以及是否涉法的情形。

董冀星說，國軍在去年9月向各界說明《軍事營區安全維護條例》後，也有做後續相關公告，會再檢視修整意見後，請行政院公告施行。

至於國軍會在多久之前公告演習區？董冀星表示，若是限制區域會在45天前公告，若是開放區域，並不涉及違法及國安問題。

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