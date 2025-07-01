美軍「史崔克雷射砲」首度實彈開火 燒毀無人機蜂群

史崔克裝甲車用雷射武器進行實戰攻擊的假想圖。（取自Kord Technologies網站）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍的定向能量武器正從科幻電影走向真實戰場，根據美國陸軍6月27日發布的消息，其最新的「史崔克」雷射防空裝甲車，近日在奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill）的實彈演習中，首次由第一線戰鬥部隊操作，並成功攔截了來襲的無人機蜂群，象徵著這款革命性武器，已從工程測試階段，正式邁向實戰部署的最後一哩路。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，這次突破性的演習，由美國陸軍第60防空砲兵團第4營，與陸軍快速能力暨關鍵科技辦公室（RCCTO）合作進行。這場演習的核心裝備，是安裝在史崔克（Stryker）八輪甲車上的「定向能量機動短程防空系統」（DE M-SHORAD）。

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美軍此次演習的重點，不僅是測試雷射武器本身的硬體性能，更在於驗證第一線官兵如何將這種全新武器，融入真實的作戰環境。官兵們被要求在複雜的威脅下，做出瞬間的接戰決策，並熟練地運用雷射與傳統動能武器的交戰準則。

這顯示美軍的發展重點已從「研發武器」，轉向「制定戰術」，也就是官兵們在戰場上，該如何實際操作、保養、並發揮雷射武器最大效能的「戰術、技術與程序」（TTPs）。

美軍「守護者」雷射防空裝甲車於奧克拉荷馬州西爾堡實彈演習中啟用，成功攔截無人機目標，展現未來空防戰力。（圖：美國陸軍）DE M-SHORAD系統也被稱為「守護者」（Guardian），其核心是一具由雷神技術公司（Raytheon Technologies）開發的50千瓦級高能雷射武器。它整合了光電/紅外線追蹤系統與先進雷達，安裝在以高生存性著稱的史崔克A1型裝甲車上，由車載的柴油發電機與鋰電池組提供持續電力。

相較於傳統的防空飛彈或機砲，雷射武器擁有無可比擬的優勢，它能以光速接戰，僅仰賴電力致使每次發射成本極低，且在電力充足前提下，具備「無限彈藥」特性，使其成為反制低成本無人機蜂群或火箭彈飽和式攻擊的最佳利器。

儘管雷射武器前景看好，但美國陸軍強調，目前的戰略並非用它來完全取代傳統武器。在可預見的未來，雷射武器將扮演「輔助」而非「取代」角色，與現有的防空飛彈、機砲系統形成高低搭配，構成一個更具彈性與餘裕的分層防禦網絡。

美軍這次的實彈演習是「持久性高能雷射」（E-HEL）計畫關鍵一步，該計畫預計在2026財年，成為美軍第一個正式建案的定向能量武器項目，為雷射武器的全面部署奠定基礎。

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