【影】烏軍研發特殊反無人機子彈 5.56公厘口徑單兵都能配發

Brave1 facilitated the development of anti-drone rounds, significantly boosting chances of hitting moving aerial targets like enemy FPV drones or Mavics. The goal is for every infantryman to carry this NATO-codified cartridges, enabling them to react quickly to aerial threats. pic.twitter.com/qBz8MzlBbi — BRAVE1 （@BRAVE1ua） June 30, 2025

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕用步槍子彈反無人機普遍被認為效益不彰，不過面對勢不可擋的無人機規模，烏克蘭國防創新中心聲稱研發了一款通用的5.56公厘反無人機子彈，其採用特殊彈頭效率更高；不過，烏方目前僅表示該彈頭可在射擊時產生密集而快速的破片效果，並未詳細透露更多技術規格，僅額外發布一段投入實測的射擊畫面，讓外界一睹其外型於運作實況。

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烏克蘭國防創新中心「Brave1」昨（30）日在其社群發布了一段最新影片，說明他們研發了一款能讓每位步兵都攜帶的5.56公厘口徑彈藥，做為提高單兵擊中敵方FPV無人機或Dji無人機等移動空中目標的機率。這些彈藥採用特殊設計的彈頭，且符合目前烏軍及北約通用的規格，因此能普遍讓每位步兵攜帶，以便快速應對空中威脅。

烏克蘭國防創新中心研發了一款通用的5.56公厘反無人機子彈，該彈頭可在射擊時產生密集而快速的破片效果，被認為是可普及的單兵最終反無人機手段。（圖片擷取自@BRAVE1ua的X帳號）

烏克蘭官方不願透露更詳細的技術說明，但表示該彈頭可在射擊時產生密集而快速的破片效果，使官兵無需進行任何改裝，即可以自動步槍專門進行近迫反無人機。烏克蘭官方同時也發布了一部實測短片，除顯示該型子彈的外觀外，亦實際演示了以步槍擊落無人機的實際運作。

這款彈藥規劃將大規模部署，目標是為每個步兵配備至少一個反無人機彈藥彈匣，以便在前線空中警報期間，提供即時及最後的保護。烏克蘭的反無人機措施是整合多層防禦系統，包括電子戰、無人機幹擾槍、網狀陷阱，以及新推出的專用彈藥，每種工具都填補了前線戰場「反無人機防護網」的不同缺口。

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