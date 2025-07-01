萬巒鄉辦活動竟要未成軍的M1A2T戰車支援 鄉長林國順：提振士氣

陸軍M1A2T戰車去年底抵台，但尚未成軍。（資料照，國防部提供）〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉公所每年舉辦「萬巒節」，往年以電視節目形式現場同歡為主，今年則計畫擴大舉辦，陸軍退伍的無黨籍鄉長林國順透過立委要求，國防部出動最新的M1A2T戰車、海馬士多管火箭等裝備公開展示，並邀請涼山特勤隊等部隊參與，宛如「小型閱兵」，引來國軍基層反彈。林國順今日表示，此舉盼提升國軍士氣與戰力，明天將在立法院，由國民黨立委蘇清泉主持此案協調會。

本身是退伍職業軍人的林國順，軍旅生涯曾待過陸軍航特部，對陸航的航空器及各項作業相對熟悉，他今年決定將萬巒節以不同方式結合，希望打造國內首個由地方政府發動的軍力展演，結合地方慶典的嶄新國防教育活動模式，讓參與者更加了解全民國防、韌性台灣概念，因此，他自行寫計劃向國軍爭取，希望國防部支援陸海空、憲兵等三軍裝備，但因國防部仍未定案，引發立委不滿，放話要三軍參謀長到立院報告。

「加薪提振士氣，也要讓國人看到國軍的壯盛」。林國順說，在兩岸緊張之際，國內各界卻對國軍的認同有落差，希望舉辦這場活動，讓國人在營區以外目睹國軍壯盛，並向國軍致敬，也讓國軍看到國人的期待，提升士氣與戰力，展現國軍「能戰不畏戰，敢戰不求戰」的士氣，他計畫這場活動，將於萬巒鄉四溝水著名地標生命紀念館對面的一處3甲空地舉辦。

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地點預計在萬巒四溝水生命紀念館對面的空地。（記者陳彥廷攝）不過，因為林國順列入計劃的軍事裝備及人員過多，包括CM32、CM34雲豹裝甲車、拖式飛彈悍馬車、裝甲架橋車、CM12戰車、M1A2T主力戰車、M60A3戰車、CM11勇虎式戰車、獵豹105公厘輪型戰車，還有M109A5自走砲車、105或155公厘榴彈砲、CM21A1裝甲運兵車、M142海馬士多管火箭、M42防空砲車都在此列。

陸航航空器部分，林國順則要求陸航支援AH-1W眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機、CH-47契努克運輸直升機、MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺式無人機，其中不乏未交貨的裝備。此外，他還計畫陳展憲兵重機車、化學偵檢車、野戰廚房車、發煙車等。

參與活動的國軍部隊部分，則有陸軍333旅、陸軍涼山特勤隊格鬥表演、國防部三軍樂儀隊等，形同「小閱兵」，且退伍的「學長」說話還有立委押陣，讓軍方相當為難。

由於事涉最新型的M1A2T戰車、海馬士系統等，林國順表示，明天將於立法院由蘇清泉主持協調會，屆時就他會北上報告，與國軍協調，希望規模能確定下來。

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