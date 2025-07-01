烏克蘭無人機又建功! 命中距前線1300公里俄國兵工廠

伊熱夫斯克的兵工廠遭烏克蘭無人機攻擊。（擷取自X @Maks_NAFO_FELLA）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）宣布，該機構今（1日）上午以無人機襲擊距俄烏前線逾1300公里的俄國工業城市伊熱夫斯克（Izhevsk），造成一座兵工廠起火，俄國當地行政官員也證實遭遇無人機空襲，且有人員傷亡。

《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報導，來自烏克蘭國家安全局的消息人士指出，他們派出無人機群襲擊了伊熱夫斯克的庫波爾（Kupol）兵工廠，過程中確認至少有2次命中工廠內的生產儲存設施，並成功引起火勢。

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《基輔獨立報》稱，庫波爾兵工廠專門為俄軍生產「道爾」（Tor）與「黃蜂」（Osa）兩款防空系統，以及哈比（Harpy）攻擊無人機。

據伊熱夫斯克市民回報，今日上午的確有聽見爆炸聲，而當地政府也證實該市有設施遭遇無人機襲擊，另外俄羅斯民航監管機構在攻擊事件發生後，也暫時暫停了進出該市機場的航班。

烏德穆爾特自治共和國領導人布雷查洛夫（Alexander Brechalov）後續通報，該市因無人機攻擊而出現死傷，但他沒有提供具體數字。

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