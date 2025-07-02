三軍八校畢業生即將任官 顧立雄：「發揮刺蝟格局」丶專注核心

國防部長顧立雄（中）昨勗勉在陸軍官校接受愛國教育的全體新科軍官。隨後並轉往陸軍步兵訓練指揮部，聽取單位任務簡報，瞭解近期工作重點。右為陸軍司令呂坤修上將。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕三軍八校畢業生即將任官分發部隊，國防部依慣例會在任官之前辦理愛國教育，國防部長顧立雄昨天就鼓勵全體初官保持初心、堅定信念，推動創新思維以因應新型態戰爭，他特別援引古希臘寓言故事，期勉全體初官，保持初心，建立信心，「發揮刺蝟格局」，在軍旅生涯中，要永遠記住一件大事-「堅持軍人榮譽」。

顧立雄昨在副部長柏鴻輝、三軍司令及相關聯參的陪同下，勗勉在陸軍官校接受愛國教育的全體新科軍官。隨後並轉往陸軍步兵訓練指揮部，聽取單位任務簡報，瞭解近期工作重點，給予相關意見及指導，並實地視導「輪型戰鬥車模訓館」與「夜戰射擊模擬訓練場」，瞭解相關訓練能量，並慰勉同仁戮力戰訓本務的辛勞。

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顧立雄在向三軍八校畢業生發表談話時表示，軍人的愛國心不僅僅是懷抱情感上的認同，更是要用行動去守護，除了將愛國心放在心裡，更是穿在身上、走在腳下，刻在日常中每一個片刻。身為軍人，榮譽就是軍人的靈魂，也是無形的盔甲，更是值得用一生去捍衛的資產。

顧部長期勉全體初官，在軍旅生涯中，要永遠記住一件大事-「堅持軍人榮譽」，榮譽不是來自外界的掌聲，也不是來自獎章或表揚，而是來自正直、無畏，即使面對誘惑和壓力，仍然要選擇正確的道路，並且在面對危難時不動如山、在國家與民眾危急時挺身而出，才能不負國人期待。

顧立雄對於初官的期勉談話中，特別提及了「狐狸和刺蝟」的故事，這個故事源於古希臘詩人阿奇洛科斯，用來比喻兩種不同的思維方式，故事的寓意為狐狸可以想出各種複雜的策略來對付刺蝟，但刺蝟只需把自己捲成一個球，就能輕易化解狐狸的攻擊。其意涵說明了在複雜多變的情況下，專注於核心，擁有一個堅固的原則，有時比廣泛的知識和策略更有效。

「狐狸知道許多事，但是刺蝟只知道一件大事。」顧立雄期勉全體初官，保持初心，建立信心，發揮刺蝟格局，在軍旅生涯中，要永遠記住一件大事-「堅持軍人榮譽」。

此外，顧立雄表示，隨著戰爭型態改變，可以發現戰爭已經轉化成無形，並且存在於日常生活當中。面對認知作戰、資訊戰及法律戰，我們不斷地在改變策略，但敵人也正在改變。因此，以務實的態度為基礎，建構創新思維，是推動國軍轉型、強化國防韌性的根本之道。

顧立雄進一步表示，現代戰爭的勝負取決於智慧與意志的力量，而人是戰力的核心。因此，在管理層面上，應該秉持以人為本的哲學，以官兵為核心，尤其是減法思維，目的就是要將形式主義和不合時宜的工作，逐一檢討、減法取消，並且對每一件事情都要務實檢視、對每一個工作都要清楚瞭解執行目的，以及有效的方式是什麼，不再強調形式化的口號，而是實際面對問題、解決問題。

「有了信任的基礎，你的長官才有放手的勇氣、你才有承擔的能力。」顧立雄期許，在未來某些決策中，或可嘗試從過去由上而下的命令傳達，調整為由下而上的回饋與共識，以凝聚大家的智慧。就像去年的漢光演習，國軍著重在去中心化指管與任務型指揮，以務實的態度、實際的行動來完成目標，而這些目標的先決條件，就是上下彼此相互的信任。

國防部長顧立雄昨天鼓勵三軍八校畢業的全體初官，推動創新思維以因應新型態戰爭，他特別援引古希臘寓言故事，期勉全體初官，保持初心，建立信心，「發揮刺蝟格局」，在軍旅生涯中，要永遠記住一件大事-「堅持軍人榮譽」。（圖：軍聞社提供）

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