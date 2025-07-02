【影】空軍釋出RF-5E珍貴偵照影像 新片《虎瞰台灣》預告說再見

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍規劃將於本周五（4日）正式汰除RF-5E「虎眼」偵察機，也代表了服役一甲子的F-5系列戰機，正式退出台灣空防序列。作為先期預告，空軍於今日發布了《虎瞰台灣》的紀錄短片，不僅蒐羅RF-5E偵照機所俯瞰的第一視角，還釋出了該機參與國土空拍的實際偵照影像，相當珍貴也述說了RF-5E的任務角色。

RF-5E偵察機退役在即，空軍亦自昨日起，一連兩日發布F-5相關紀錄短片，其中，空軍在今天發布的《虎瞰台灣》影片中，特別紀錄此次即將退役的RF-5E偵察機日常任務過程，比起前一日的影片使用更多動態影像，以及空拍飛行、第一視角等畫面，還彙整了「虎眼」偵察機歷年的國土偵照任務影像，包括八八風災小林村事件、蘇拉風災，以及地震災情、大樓傾斜、工安事故影響等，承平時期積極餐與國土監測，不遺餘力。

RF-5E偵察機退役在即，空軍在今天發布的《虎瞰台灣》影片中，特別紀錄了此次將退役的RF-5E偵察機日常任務過程。（圖片擷取自空軍影片/本報編輯）

「它看見的，不只是地表的變化，更是安全的脈動」。空軍表示，RF-5E偵察機，承擔戰備監偵任務20餘載，在每一次災後重建、演訓部署與防衛行動中，扮演眼觀四方的角色，用影像守護著國家安全。

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空軍今日發布的《虎瞰台灣》的紀錄短片，不僅蒐羅RF-5E偵照機的了第一視角，還是釋出了該機參與國土空拍的實際偵照影像。（圖片擷取自空軍影片）

空軍RF-5E於八八風災後進行高空國土拍攝。（圖片擷取自空軍影片）

此外，空軍昨日也發布一段F-5E/F型機的紀錄片，對於這款捍衛領空近60年、承載無數人回憶的機型，其網羅各式照片，透過有如幻燈片的剪輯方式，略顯平舖直敘與單調，因此評價頗為兩極；不過，當中仍有許多近年拍攝的精彩空中視角及編隊，高畫質記錄了「老虎」最後階段的飛行。

空軍表示，50多年來，F-5E/F型戰機陪著國軍執行任務、守護領空，也默默守護全體國人平靜安穩的生活；它不只是軍中的一員，更是這片天空最熟悉、可靠的身影。

空軍表示，50多年來，F-5E/F型戰機陪著國軍執行任務、守護領空，也默默守護全體國人平靜安穩的生活；它不只是軍中的一員，更是這片天空最熟悉、可靠的身影。（國防部發言人臉書）

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